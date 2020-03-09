Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:31

Раскрыта внешность электрического кроссовера Skoda

Прототип семейного электромобиля Skoda Enyaq сфотографировали на тестах

© Stefan Baldauf / SB-Medien / carscoops.com
Сергей Ильин
Внешность электрокроссовера Skoda Enyaq удалось раскрыть фотошпионам. Детали предсерийного экземпляра скрыты камуфляжной плёнкой, однако прототип показал серийный кузов, что позволяет сделать выводы о габаритах и пропорциях новинки. Премьера кроссовера на батарейках от Skoda пройдёт до конца 2020 года.

Судя по характерной форме дверей, углу наклона лобового стекла и изгибам линии остекления, электрокар Skoda станет перелицованной версией соплатформенного Volkswagen ID.4. У кроссоверов будет общая техническая начинка, в том числе идентичные тяговые батареи и электрические силовые установки.

>
Reload
1 / 3

Фото: Stefan Baldauf / SB-Medien / carscoops.com

Для топ-версии Volkswagen ID.4 заявлена двухмоторная силовая установка мощностью 306 лошадиных сил, полный привод, литий-ионный аккумулятор ёмкостью 83 киловатт-часа, который обеспечит 500-километровый автономный пробег на одной зарядке.

Для модификаций попроще предложат единственный 204-сильный электромотор на задней оси и менее производительную тяговую батарею. Похожих характеристик можно ожидать от кроссовера Skoda Enyaq.

Интерьер электрического концепта Skoda Vision iV`2019

Хотя Skoda Enyaq не достался эффектный купеобразный кузов Skoda Vision iV, интерьер новинки будет выполнен по мотивам прошлогоднего концепта. У серийного кроссовера останется «парящий» многодюймовый сенсорный экран медиасистемы, цифровая приборная панель, блок беспроводной зарядки для гаджетов, а число «физических» клавиш сократится до минимума.

Дебют Skoda Enyaq может состояться осенью, а до салонов европейских дилеров марки электрокроссовер доберётся в начале 2021 года. Скорая премьера экологически чистого вседорожника вписывается в концепцию электрификации модельного ряда Skoda: за пять лет чешская марка планирует представить десять новых гибридных и электрических моделей.

Источник: Carscoops.com