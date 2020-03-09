Раскрыта внешность электрического кроссовера Skoda

Дебют Skoda Enyaq может состояться осенью, а до салонов европейских дилеров марки электрокроссовер доберётся в начале 2021 года. Скорая премьера экологически чистого вседорожника вписывается в концепцию электрификации модельного ряда Skoda: за пять лет чешская марка планирует представить десять новых гибридных и электрических моделей.