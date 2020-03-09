Раскрыта внешность электрического кроссовера Skoda

Судя по характерной форме дверей, углу наклона лобового стекла и изгибам линии остекления, электрокар Skoda станет перелицованной версией соплатформенного Volkswagen ID.4. У кроссоверов будет общая техническая начинка, в том числе идентичные тяговые батареи и электрические силовые установки.
Фото: Stefan Baldauf / SB-Medien / carscoops.com
Для топ-версии Volkswagen ID.4 заявлена двухмоторная силовая установка мощностью 306 лошадиных сил, полный привод, литий-ионный аккумулятор ёмкостью 83 киловатт-часа, который обеспечит 500-километровый автономный пробег на одной зарядке.
Для модификаций попроще предложат единственный 204-сильный электромотор на задней оси и менее производительную тяговую батарею. Похожих характеристик можно ожидать от кроссовера Skoda Enyaq.
Интерьер электрического концепта Skoda Vision iV`2019
Хотя Skoda Enyaq не достался эффектный купеобразный кузов Skoda Vision iV, интерьер новинки будет выполнен по мотивам прошлогоднего концепта. У серийного кроссовера останется «парящий» многодюймовый сенсорный экран медиасистемы, цифровая приборная панель, блок беспроводной зарядки для гаджетов, а число «физических» клавиш сократится до минимума.
Дебют Skoda Enyaq может состояться осенью, а до салонов европейских дилеров марки электрокроссовер доберётся в начале 2021 года. Скорая премьера экологически чистого вседорожника вписывается в концепцию электрификации модельного ряда Skoda: за пять лет чешская марка планирует представить десять новых гибридных и электрических моделей.