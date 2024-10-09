Skoda Enyaq стал ралли-каром

Подвеска тоже новая — регулировать можно не только уровни сжатия и отбоя, но и жесткость пружин. Кроме того, замен рулевой механизм: вместо рейки с прогрессивной нарезкой стоит линейная система с программной настройкой усилия. В оснащении Enyaq RS Race также числится премиум-аудиосистема Havas, которая на скорости больше 29 километров в час транслирует в салон соответствующий духу машины саундтрек. При этом силовая установка у электрокара прежняя, мощностью 340 лошадиных сил. До ста километров в час похудевший электрокар разгоняется быстрее пяти секунд, тогда как обычному Enyaq Coupe vRS требуется 5,5 секунды. Максималка — те же 180 километров в час.