Skoda показала «хрустальную» оптику электрокроссовера Enyaq

Электрокросс Skoda Enyaq оснастят полностью светодиодными матричными фарами со сложной конфиругацией. Основные элементы выполнены в форме пятиугольников, подчеркнутых снизу тонкой изогнутой линией дневных ходовых огней со светодиодными «ресничками». Задние фонари получили «геометрический» рисунок со множеством острых углов. Как отметили в Skoda, при создании оптики дизайнеры вдохновлялись традициями богемского хрусталя.

Облик кроссовера уже раскрыт: ранее в августе Skoda поделилась зарисовками кроссовера с рельефным капотом, опоясывающей кузов линией выштамповки, глухой фальшрешеткой радиатора и крупными колесными дисками. Реальные пропорции Enyaq можно оценить на фотографиях, сделанных фотошпионами во время дорожных тестов.