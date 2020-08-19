Skoda показала «хрустальную» оптику электрокроссовера Enyaq

Электрокросс Skoda Enyaq оснастят полностью светодиодными матричными фарами со сложной конфиругацией. Основные элементы выполнены в форме пятиугольников, подчеркнутых снизу тонкой изогнутой линией дневных ходовых огней со светодиодными «ресничками». Задние фонари получили «геометрический» рисунок со множеством острых углов. Как отметили в Skoda, при создании оптики дизайнеры вдохновлялись традициями богемского хрусталя.
Облик кроссовера уже раскрыт: ранее в августе Skoda поделилась зарисовками кроссовера с рельефным капотом, опоясывающей кузов линией выштамповки, глухой фальшрешеткой радиатора и крупными колесными дисками. Реальные пропорции Enyaq можно оценить на фотографиях, сделанных фотошпионами во время дорожных тестов.
Skoda
Известны и габариты электромобиля, схожего по размеру с Kodiaq. Новинка, построенная на модульной платформе MEB, достигает в длину 4685 миллиметров, в ширину – 1877 миллиметров в ширину, а в высоту – 1618 миллиметров. Объем багажника составит 585 литров.
В оснащение Enyaq войдут виртуальная приборная панель, проекционный экран, мультимедийная система с 13-дюймовым экраном-планшетом, двухспицевый руль, отсек для беспроводной зарядки гаджетов и фоновая подсветка салона.
Фото: Skoda
Базовый Enyaq iV 50 предложат с 148-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 55 киловатт-часов. Одного заряда такого аккумулятора хватит на 340 километров пути по циклу WLTP. Версия iV 60 с батареей на 62 киловатт-часа сможет проезжать без подзарядки до 390 километров, а 204-сильный iV 80 с аккумулятором емкостью 82 киловатт-часа – до 500 километров.
В линейку войдут и две полноприводные версии: 80X и vRS. Такие Enyaq получат дополнительный электромотор спереди и суммарную мощность установок 265 и 306 лошадиных сил соответственно. Топовая версия сможет разгоняться до «сотни» за 6,2 секунды. Максимальная скорость составит 180 километров в час. Запас хода у обоих полноприводных кроссоверов одинаковый – 460 километров.