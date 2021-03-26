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Skoda назвала срок премьеры новой Fabia

Хэтчбек увидит свет на два года раньше универсала

Skoda Fabia четвертого поколения © Skoda
Мария Евдокимова
Премьера Fabia четвертого поколения состоится в грядущем мае, сообщила Skoda на ежегодной конференции, которая состоялась на этой неделе. Однако речь идет только о модели в кузове хэтчбек, которая делит платформу с Volkswagen Polo и Audi A1. Универсал Fabia придется ждать дольше: из-за корректировки производственных планов он дебютирует только в 2023 году.

Сборка флагманского Skoda Suberb нового поколения будет налажена на мощностях завода Volkswagen в словацкой Братиславе, где также будут производить новый Volkswagen Passat. Это позволит разгрузить завод чешской марки в Квасинах и освободит место на конвейере для более 150 тысяч автомобилей в год. По планам Skoda, оно будет использовано для расширения объемов выпуска кроссоверов и для универсала Fabia Combi.

На первых официальных фотографиях грядущей Fabia, опубликованных в конце февраля, хэтчбек полностью облачен в камуфляж. Тогда же Skoda раскрыла некоторые подробности о новинке, которая переехала на модульную платформу MQB-A0 и подросла в длину на 110 миллиметров – до 4107 миллиметров.

Skoda Fabia четвертого поколения

Skoda

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Базовыми моторами для модели станут литровые «атмосферники», выдающие 65 либо 80 лошадиных сил в тандеме с пятиступенчатой «механикой». Также будут доступны турбированные двигатели того же объема мощностью 95 либо 110 сил. Топовым вариантом станет 1,5-литровая наддувная «четверка» с отдачей 150 сил, работающая в паре с роботизированной коробкой DSG.

Skoda Fabia четвертого поколения

Skoda

Новой Фабии обещана полностью цифровая приборная панель, передовая «мультимедийка», девять подушек безопасности и лучшие в классе аэродинамические характеристики: коэффициент лобового сопротивления модели снизится с 0,32 до 0,28.

Помимо этого, Skoda анонсировала дебют купеобразной версии электрического кроссовера Enyaq, который состоится до конца 2021 года. Она будет отличаться от стандартной модели срезанной крышей и иным оформлением кормы, но позаимствует архитектуру салона и моторную гамму. Также до конца нынешнего года чешская марка обновит кроссоверы Kodiaq и Karoq.

Источник: Carscoops