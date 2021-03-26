Skoda назвала срок премьеры новой Fabia

Сборка флагманского Skoda Suberb нового поколения будет налажена на мощностях завода Volkswagen в словацкой Братиславе, где также будут производить новый Volkswagen Passat. Это позволит разгрузить завод чешской марки в Квасинах и освободит место на конвейере для более 150 тысяч автомобилей в год. По планам Skoda, оно будет использовано для расширения объемов выпуска кроссоверов и для универсала Fabia Combi.

На первых официальных фотографиях грядущей Fabia, опубликованных в конце февраля, хэтчбек полностью облачен в камуфляж. Тогда же Skoda раскрыла некоторые подробности о новинке, которая переехала на модульную платформу MQB-A0 и подросла в длину на 110 миллиметров – до 4107 миллиметров.