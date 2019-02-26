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13:24

Skoda Kamiq первым получил динамические поворотники

Чешская марка представила новый кроссовер для европейского рынка

Компания Skoda официально представила новый кроссовер из европейской линейки — субкомпактный Kamiq. Новинку легко опознать по двухэтажной головной светотехнике и динамическим поворотникам, которые впервые используются на модели чешской марки.

Дизайн Kamiq — заслуга главного стилиста Skoda Оливера Штефани, ранее занимавшего пост шеф-дизайнера по экстерьеру моделей Volkswagen, и его дебютный проект. Особенностью Kamiq Штефани называет характерные фары и заваленную линию крыши, которые связывают серийный кроссовер с концептом Vision X 2018 года.

Новый Skoda Kamiq в длину насчитывает 4241 миллиметр, в ширину — 1793 миллиметра, высота кроссовера составляет 1531 миллиметр. По своим габаритам он сопоставим с Volkswagen T-Roc и Hyundai Creta. Запас места в ногах задних пассажиров — 730 миллиметров. Объём багажника варьируется от 400 до 1395 литров. Если сложить спинку переднего кресла (опция), то в Kamiq поместится груз длиной до 2,5 метра. Фирменные решение Simply Clever, а их более 20-ти, включают зонт в двери водителя и защитные накладки на кромки дверей.

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Skoda Kamiq можно укомплектовать подогревом руля, передних и задних сидений, а также лобового стекла, 10,25-дюймовой цифровой «приборкой» Virtual Cockpit с пятью режимами отображения информации, центральным дисплеем диагональю до 9,2 дюйма. В стандартное оснащение кроссовера входит функция удержания в полосе и система экстренного торможения, определяющая пешеходов. За доплату Kamiq оборудуют ассистентом парковки, поддержкой голосовых команд и жестов для мультимедийной системы, а также выдвижным фаркопом и электроприводом багажника. Вдобавок для вседорожника доступна спортивная подвеска с 10-миллиметровым занижением и двумя уровнями жесткости.

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Гамма двигателей Skoda Kamiq состоит из бензиновых двигателей 1.0 TSI (95 и 115 сил) и 1.5 TSI (150 сил), дизеля 1.6 TDI (115 сил) и 90-сильной установки 1.0 G-TEC, работающий на природном газе. Все агрегаты оснащены системой рекуперации энергии, функцией старт-стоп и соответствуют экологическому стандарту Euro 6d TEMP. 95-сильный бензиновый двигатель сопряжён с пятиступенчатой, а 1.0 G-TEC с шестиступенчатой «механикой». Остальные агрегаты могут работать в паре и с шестиступенчатой «механикой», и с семиступенчатым «роботом» DSG.

На европейский рынок Skoda Kamiq выйдет осенью этого года. Цены обещают объявить чуть раньше.

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