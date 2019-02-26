Skoda Kamiq первым получил динамические поворотники

Гамма двигателей Skoda Kamiq состоит из бензиновых двигателей 1.0 TSI (95 и 115 сил) и 1.5 TSI (150 сил), дизеля 1.6 TDI (115 сил) и 90-сильной установки 1.0 G-TEC, работающий на природном газе. Все агрегаты оснащены системой рекуперации энергии, функцией старт-стоп и соответствуют экологическому стандарту Euro 6d TEMP. 95-сильный бензиновый двигатель сопряжён с пятиступенчатой, а 1.0 G-TEC с шестиступенчатой «механикой». Остальные агрегаты могут работать в паре и с шестиступенчатой «механикой», и с семиступенчатым «роботом» DSG.

На европейский рынок Skoda Kamiq выйдет осенью этого года. Цены обещают объявить чуть раньше.