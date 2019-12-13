В России стартовало производство нового кроссовера Skoda

Такой кроссовер укомплектован задними парковочными датчиками, круиз-контролем с ограничителем скорости, двухзонным климат-контролем, системой помощи при подъеме в гору, передними креслами с функцией подогрева и мультимедийной системой с 6,5-дюймовым сенсорным экраном.

Следом в продажу поступит кроссовер в стандартном исполнении с двигателями 1.6 MPI (сочетается с «механикой» либо шестидиапазонным «автоматом»), а также полноприводный вариант с 1.4 TSI и роботизированной трансмиссией DSG.