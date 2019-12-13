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9:58

В России стартовало производство нового кроссовера Skoda

С конвейера завода в Нижнем Новгороде сошли первые экземпляры модели Karoq

Skoda Karoq © Skoda
Лиза Будрина
На мощностях предприятия Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде запустили сборку Skoda Karoq. Он стал третьей моделью чешского бренда после Kodiaq и Octavia, которую производят на этом заводе. В продажу компактный кроссовер российской сборки поступит в начале 2020 года, цены уже известны.

Премьера Skoda Karoq в России состоялась 11 декабря. Тогда же стало известно, что первой на рынке появится модификация с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и восьмидиапазонным «автоматом», причем автомобиль предложат в «средней» комплектации Ambition по цене 1,5 миллиона рублей.

Такой кроссовер укомплектован задними парковочными датчиками, круиз-контролем с ограничителем скорости, двухзонным климат-контролем, системой помощи при подъеме в гору, передними креслами с функцией подогрева и мультимедийной системой с 6,5-дюймовым сенсорным экраном.

Следом в продажу поступит кроссовер в стандартном исполнении с двигателями 1.6 MPI (сочетается с «механикой» либо шестидиапазонным «автоматом»), а также полноприводный вариант с 1.4 TSI и роботизированной трансмиссией DSG.

Одновременно с Karoq дебютировал Rapid нового поколения, производство которого также наладят в России, но на другом предприятии, в Калужской области. Модель появится у дилеров в первом квартале 2020 года и будет строит от 829 тысяч рублей за версию с мотором 1.6 MPI в тандеме с «механикой».

Источник: Skoda