Skoda готовит семиместный электрокар

Серийное воплощение Skoda Vision 7S построят на платформе MEB Volkswagen Group. Внешне он будет почти идентичен концепту трехлетней давности, который оформлен согласно фирменному дизайнерскому языку Modern Solid. В числе его знаковых черт — новое «лицо» под названием Tech-Deck Face, бамперы с вертикальными вставками, Т-образная оптика спереди и сзади.

В Skoda верят, что новинка окажется редким предложением и позволит укрепить бренд, так как на рынке не так много семиместных электрокаров. Стоить она будет больше Enyaq, который в «базе» оценивается примерно в 50 тысяч долларов. Таким образом, с флагманом Skoda вступит в новый для себя, более высокий ценовой сегмент.