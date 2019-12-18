Skoda показала салон нового кроссовера

На дизайн-скетче изображена многоуровневая передняя панель, как у хэтчбека Scala, с врезанным по центру дисплеем мультимедийной системы. Отличия в оформлении дефлекторов вентиляции: у концепта по краям сделаны хромированные прорези, а остальные замаскированы под декор. Среди других решений — трехспицевый руль, компактный селектор трансмиссии и необычный кристаллический элемент, «создающий эффект оптической подсветки».

Кроме того, на изображении присутствует виртуальная «приборка» и нечто похожее на тач-панель перед джойстиком КПП. Возможно, на неё вынесут управление климатической установкой, потому что блока с физическими переключателями на рисунке не видно.