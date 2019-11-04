Новую Skoda Octavia впервые показали на официальном видео

Премьера Skoda Octavia в кузове универсал состоится в Праге 11 ноября. Через несколько недель Skoda обещает показать лифтбек. Продажи в Европе начнутся в 2020 году.

О перспективах новинки в России представительство Skoda сообщит дополнительно. В данный момент российские цены на «Октавию» стартуют с отметки 1 миллион 578 тысяч рублей.