Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:19

Новую Skoda Octavia впервые показали на официальном видео

Компания Skoda поделилась тизером Octavia четвёртого поколения

© Skoda
До премьеры новой Octavia остаётся неделя, и Skoda начинает серию интригующих видео, посвящённых бестселлеру. В ролике раскрывается рисунок новых светодиодных матричных фар, оформление задней оптики с динамическими поворотниками и контуры кузова.

Экстерьер автомобиля на официальном видео в деталях разнится с изображением, случайно раскрытым две недели назад на немецком сайте марки: передняя оптика лифтбека на снимке значительно тоньше и длиннее, не совпадает и форма зеркал заднего вида:

О том, что Octavia четвёртого поколения откажется от раздельных фар головного света и вернётся к оптике традиционной формы стало известно по многочисленным шпионским снимкам. Несмотря на слой маскирующей плёнки, узнаваем, к примеру, дизайн задних фонарей, выполненных в стилистике седана Volvo S90. Также известно, что новая Octavia сохранит колёсную базу, но станет чуть крупнее предшественника — длина увеличится на 19-22 миллиметра в зависимости от типа кузова, а ширина — на 15 миллиметров.

>
Reload
1 / 4

Фото: Garaz.ch

Гамма двигателей для европейского рынка будет состоять из 150-сильного турбомотора 1.5, 190-сильного наддувного агрегата 2.0 и двигателя 1.0 TSI на 110 лошадиных сил. Дизельная линейка будет ограничена мотором 2.0 TDI с вариантами форсировки на 150 или 200 лошадиных сил. Кроме того, Octavia обзаведётся гибридными модификациями на основе турбомотора 1.4 TSI и газовой версией со 130-сильным 1,5-литровым агрегатом. Базовые «Октавии» получат передний привод, а полноприводная трансмиссия будет положена наиболее мощным версиям.

Премьера Skoda Octavia в кузове универсал состоится в Праге 11 ноября. Через несколько недель Skoda обещает показать лифтбек. Продажи в Европе начнутся в 2020 году.

О перспективах новинки в России представительство Skoda сообщит дополнительно. В данный момент российские цены на «Октавию» стартуют с отметки 1 миллион 578 тысяч рублей.