Внешность новой Skoda Octavia раскрыта до премьеры

Автомобиль на изображении выглядит правдоподобно: лифтбек оформлен в духе обновленного Superb и лишен прежних сдвоенных фар головного света. Однако картинка из конфигуратора немного не соответствует официальному тизеру, опубликованному на прошлой неделе. Разница прослеживается в расположении противотуманных фар и боковых выштамповках.
Тизер новой Skoda Octavia
Официальной информации о силовых установках новой Octavia по-прежнему нет: ожидается, что больше подробностей о технической начинке модели появится в четверг, 24 октября, в ходе премьеры Volkswagen Golf восьмого поколения.
Что касается интерьера, то об оформлении салона можно судить по шпионским снимкам предсерийных прототипов. Предполагается, что Octavia получит новую мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном и электронную панель приборов уже в базовой комплектации.
Дебют новой Skoda Octavia запланирован на 11 ноября. Продажи новинки на европейском рынке стартуют в 2020 году, а сроки появления в России пока не ясны.
Текущее поколение Skoda Octavia можно купить в России по цене от 1 119 000 рублей за базовую комплектацию, которая оснащается пятиступенчатой «механикой» и 1,6-литровым мотором мощностью 110 сил. Топовая комплектация со 180-сильным двигателем и семиступенчатой DSG обойдется минимум в 1 578 000 рублей.