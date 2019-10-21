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15:02

Внешность новой Skoda Octavia раскрыта до премьеры

Изображение лифтбека четвертого поколения появилось на немецком сайте марки

© Skoda Community DE
В Сеть попало изображение Skoda Octavia нового поколения. Предполагается, что снимок появился в онлайн-конфигураторе марки из-за сбоя на официальном сайте.

Автомобиль на изображении выглядит правдоподобно: лифтбек оформлен в духе обновленного Superb и лишен прежних сдвоенных фар головного света. Однако картинка из конфигуратора немного не соответствует официальному тизеру, опубликованному на прошлой неделе. Разница прослеживается в расположении противотуманных фар и боковых выштамповках.

Тизер новой Skoda Octavia

Официальной информации о силовых установках новой Octavia по-прежнему нет: ожидается, что больше подробностей о технической начинке модели появится в четверг, 24 октября, в ходе премьеры Volkswagen Golf восьмого поколения.

Что касается интерьера, то об оформлении салона можно судить по шпионским снимкам предсерийных прототипов. Предполагается, что Octavia получит новую мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном и электронную панель приборов уже в базовой комплектации.

Дебют новой Skoda Octavia запланирован на 11 ноября. Продажи новинки на европейском рынке стартуют в 2020 году, а сроки появления в России пока не ясны.

Текущее поколение Skoda Octavia можно купить в России по цене от 1 119 000 рублей за базовую комплектацию, которая оснащается пятиступенчатой «механикой» и 1,6-литровым мотором мощностью 110 сил. Топовая комплектация со 180-сильным двигателем и семиступенчатой DSG обойдется минимум в 1 578 000 рублей.

Источник: motor1.com