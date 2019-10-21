Внешность новой Skoda Octavia раскрыта до премьеры

Официальной информации о силовых установках новой Octavia по-прежнему нет: ожидается, что больше подробностей о технической начинке модели появится в четверг, 24 октября, в ходе премьеры Volkswagen Golf восьмого поколения.

Что касается интерьера, то об оформлении салона можно судить по шпионским снимкам предсерийных прототипов. Предполагается, что Octavia получит новую мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном и электронную панель приборов уже в базовой комплектации.