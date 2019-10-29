Skoda раскрыла подробности о новой Octavia

Со сменой поколения Octavia не перебралась на новую платформу – как и раньше, модель базируется на архитектуре MQB. При прежней колесной базе (2 868 миллиметров) новинка превосходит по габаритам дореформенный автомобиль: лифтбэк и универсал вытянулись в длину на 22 и 19 миллиметров соответственно и достигают 4 689 миллиметров, а ширина составляет 1 829 миллиметров (+15 миллиметров).

Объем багажника лифтбека равен 600 литрам, а универсала – 640 литрам против прежних 568 и 610 литров соответственно.