Посмотрите, как выглядела бы Skoda Octavia в кузове купе

Как известно, Skoda Octavia четвёртого поколения традиционно будет представлена на рынке как лифтбек и универсал. Дизайнер X-Tomi решил виртуально расширить модельную линейку «Октавии» и добавить в гамму ещё один вариант — элегантное купе. Автомобиль получил стремительный силуэт и большие колёсные диски с тонкими спицами. Стильная двухдверка наверняка пришлась бы по вкусу поклонникам чешского бестселлера во всём мире, но едва ли ей суждено когда-нибудь воплотиться в металле.
Skoda показала новую Octavia сразу в двух типах кузова, причём универсал появится в продаже раньше лифтбека. Автомобиль подрос в размерах: длина увеличилась до 4689 миллиметров, а ширина — до 1829 миллиметров при неизменной колёсной базе. Внешне «Октавия» стала гораздо больше похожа на флагманскую модель Superb, а салон с технической точки зрения напоминает Volkswagen Golf восьмого поколения. В России новинка появится в локализованном виде не ранее четвёртого квартала 2020 года.