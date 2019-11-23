Посмотрите, как выглядела бы Skoda Octavia в кузове купе

Как известно, Skoda Octavia четвёртого поколения традиционно будет представлена на рынке как лифтбек и универсал. Дизайнер X-Tomi решил виртуально расширить модельную линейку «Октавии» и добавить в гамму ещё один вариант — элегантное купе. Автомобиль получил стремительный силуэт и большие колёсные диски с тонкими спицами. Стильная двухдверка наверняка пришлась бы по вкусу поклонникам чешского бестселлера во всём мире, но едва ли ей суждено когда-нибудь воплотиться в металле.