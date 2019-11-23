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18:00

Посмотрите, как выглядела бы Skoda Octavia в кузове купе

Дизайнер изобразил четвёртое поколение чешского бестселлера в двухдверном кузове

Венгерский дизайнер Самок Тамас, известный в интернете под ником X-Tomi, представил, как могло бы выглядеть новое поколение Skoda Octavia в кузове купе.

Как известно, Skoda Octavia четвёртого поколения традиционно будет представлена на рынке как лифтбек и универсал. Дизайнер X-Tomi решил виртуально расширить модельную линейку «Октавии» и добавить в гамму ещё один вариант элегантное купе. Автомобиль получил стремительный силуэт и большие колёсные диски с тонкими спицами. Стильная двухдверка наверняка пришлась бы по вкусу поклонникам чешского бестселлера во всём мире, но едва ли ей суждено когда-нибудь воплотиться в металле.

Skoda показала новую Octavia сразу в двух типах кузова, причём универсал появится в продаже раньше лифтбека. Автомобиль подрос в размерах: длина увеличилась до 4689 миллиметров, а ширина до 1829 миллиметров при неизменной колёсной базе. Внешне «Октавия» стала гораздо больше похожа на флагманскую модель Superb, а салон с технической точки зрения напоминает Volkswagen Golf восьмого поколения. В России новинка появится в локализованном виде не ранее четвёртого квартала 2020 года.