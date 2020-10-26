Новая Skoda Octavia с «автоматом» для России: объявлены цены

Помимо 1,4-литрового двигателя, Octavia предложат с «атмосферником» объёмом 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил и двухлитровым агрегатом с турбонаддувом, который выдаёт 190 лошадиных сил. Базовый двигатель 1.6 сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным «автоматом», а топовый 2.0 TSI работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом».

В середине сентября сообщалось, что модификация 1.6 MPI 5МТ в начальной комплектации Active Plus будет стоить от 1 338 000 рублей.