Новая Skoda Octavia с «автоматом» для России: объявлены цены

Глобальная премьера Octavia нового поколения состоялась осенью прошлого года, а в России модель представили 16 сентября 2020-го. Тогда же были объявлены цены на версию с механической трансмиссией, а сейчас компания раскрыла прайс-лист на вариант с «автоматом». Начальная цена модели с двигателем 1.4 увеличилась: теперь она составляет 1 409 000 вместо прежних 1 398 000 рублей.
|Комплектация
|1.4 TSI (150 л.с.) MT6
|1.4 TSI (150 л.с.) АТ8
|Active Plus
|от 1 409 000 рублей
|от 1 466 000 рублей
|Ambition Plus
|от 1 499 000 рублей
|от 1 556 000 рублей
|Style Plus
|от 1 700 000 рублей
|от 1 757 000 рублей
Помимо 1,4-литрового двигателя, Octavia предложат с «атмосферником» объёмом 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил и двухлитровым агрегатом с турбонаддувом, который выдаёт 190 лошадиных сил. Базовый двигатель 1.6 сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным «автоматом», а топовый 2.0 TSI работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом».
В середине сентября сообщалось, что модификация 1.6 MPI 5МТ в начальной комплектации Active Plus будет стоить от 1 338 000 рублей.
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На первом этапе к покупке будут доступны только лифтбеки, а универсалы с приставкой Combi в названии появятся позже. Производство российской Skoda Octavia налажено на заводе в Нижнем Новгороде и осуществляется по методу полного цикла.