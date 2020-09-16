Раскрыта стоимость новой Skoda Octavia в России

На российском рынке новая Octavia появится с тремя вариантами бензиновых двигателей. Это «атмосферник» объёмом 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил, 150-сильный турбомотор 1.4 и двухлитровый агрегат с турбонаддувом, который выдаёт 190 лошадиных сил. Базовый двигатель 1.6 сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным «автоматом», турбированный 1.4 TSI – с шестиступенчатой «механикой» либо восмидиапазонной автоматической трансмиссией Aisin (она пришла на смену DSG), а топовый 2.0 TSI работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом».
Внешне новая Octavia приблизилась к флагману – Skoda Superb. У моделей схожий дизайн нормы с узкими задними фонарями. Салон оформлен в том же стиле, что и у Volkswagen Golf восьмого поколения: топовым версиям положена цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюймов (в начальных комплектациях аналоговая «приборка») и сенсорный экран мультимедийной системы.
На первом этапе к покупке будут доступны только лифтбеки, а универсалы с приставкой Combi в названии появятся позже. Производство российской Skoda Octavia налажена на заводе в Нижнем Новгороде и осуществляется по методу полного цикла.
Глобальная премьера Octavia нового поколения состоялась осенью прошлого года. Модель подросла в габаритах относительно предшественника, изменилась снаружи и внутри и обзавелась подзаряжаемой гибридной модификацией (обе в России не представлены). Летом 2020 года семейство Octavia пополнилось «заряженной» версией RS: для неё доступны пять сочетаний двигатель-трансмиссия и два типа кузова, лифтбек и универсал.