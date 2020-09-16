Раскрыта стоимость новой Skoda Octavia в России

На российском рынке новая Octavia появится с тремя вариантами бензиновых двигателей. Это «атмосферник» объёмом 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил, 150-сильный турбомотор 1.4 и двухлитровый агрегат с турбонаддувом, который выдаёт 190 лошадиных сил. Базовый двигатель 1.6 сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным «автоматом», турбированный 1.4 TSI – с шестиступенчатой «механикой» либо восмидиапазонной автоматической трансмиссией Aisin (она пришла на смену DSG), а топовый 2.0 TSI работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом».