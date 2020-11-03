В Skoda объяснили, как в Россию попала «заряженная» Octavia RS

В разговоре с журналистам представитель российского офиса Skoda пояснил, что данный экземпляр Ocvatia RS «куплен чешским дипломатом». «У них есть возможность заказывать такие автомобили с завода, – добавили в компании. – С нашей стороны в настоящее время нет планов по выводу модели Octavia RS на российский рынок».

В Европе Skoda Octavia RS четвёртого поколения продаётся с осени 2020 года и доступна в пяти сочетаниях двигателей и трансмиссий, а также в двух типах кузова – лифтбек и универсал. Первым на рынок вышел 245-сильный переднеприводный гибрид RS iV, который можно заряжать от розетки. Следом появились «Эр-эски» с турбомоторами 2.0: бензиновым агрегатом EA888 (245 сил и 370 Нм момента) и турбодизелем EA288 evo (200 сил и 400 Нм момента).