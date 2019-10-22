Skoda раскрыла внешность серийного купе-кроссовера

Есть и подробности о силовых агрегатах. Под капотом у чешского кроссовера установлен атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 литра мощностью 110 лошадиных сил от стандартного Kamiq. Альтернативой послужит 116-сильный наддувной двигатель объемом 1,6 литра.

В сентябре этого года Skoda рассекретила Kamiq Monte Carlo, выполненную «в стиле ралли». Такой автомобиль можно узнать по черным вставкам в экстерьере, в том числе по окантовке радиаторной решетки, контрастным корпусам наружных зеркал, черному диффузору, шильдикам на передних крыльях и 17-дюймовым литым дискам. Опционально кроссовер можно заказать с 18-дюймовыми дисками.