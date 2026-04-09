Skoda решила проблему наезда самокатчиков на пешеходов

Специальный механизм звонка Skoda DuoBell осуществляет несколько быстрых и неритмичных ударов на частотах между 750 и 780 Гц. Исследования показали, что системы шумоподавления не успевают обработать звуки этого диапазона.

Однако барабанная перепонка также не воспринимает подобные звуки, поэтому DuoBell одновременно издаёт один более громкий сигнал на частоте 2000 Гц — его человек идентифицирует как классический велосипедный звонок.

**Читайте также: