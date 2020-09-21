Российский Skoda Superb обзавёлся мощными моторами и полным приводом

Мотор 2.0 TSI, выдающий в «младшей» версии 220 сил и 350 Нм крутящего момента, работает в паре с шестидиапазонной роботизированной коробкой DSG и приводом на передние колёса. В такой версии лифтбек Superb разгоняется с места до первой «сотни» за семь секунд, а максимальная скорость составляет 247 километров в час.
Венчает линейку двигателей 280-сильная наддувный мотор с четырьмя цилиндрами, который доступен только в полноприводной версии Superb с муфтой на задней оси. Пару ему составляет шестиступенчатый «робот», на разгон до 100 километров в час уходит шесть секунд, а максимальная скорость ограничена 250 километрами в час.
Skoda
Лифтбек с новыми моторами доступен в четырёх исполнениях из пяти предложенных на российском рынке, кроме стартового Active. Цена лифтбека с 220-сильным мотором стартует с отметки 2 577 000 рублей, что на 183 000 рублей больше, чем стоимость Superb с 190-сильным двигателем. Автомобиль с топовым мотором на 280 сил и полным приводом стоит от 2 926 000 рублей.
Стоимость универсала Superb Combi с теми же моторами начинается с 2 695 000 и 3 031 000 рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что Skoda не будет поставлять в Россию версии обновлённого флагмана с «механикой» и дизельными двигателями. Также до отечественного рынка не доберётся внедорожная версия Scout и подключаемый гибрид Superb iV с 218-сильной силовой установкой.
На прошлой неделе чешская марка официально представила в России Octavia четвёртого поколения. Стоимость новинки, которая появится в продаже с тремя вариантами бензиновых моторов, варьируется от 1 338 000 до 1 700 000 рублей.