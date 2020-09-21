Российский Skoda Superb обзавёлся мощными моторами и полным приводом

Мотор 2.0 TSI, выдающий в «младшей» версии 220 сил и 350 Нм крутящего момента, работает в паре с шестидиапазонной роботизированной коробкой DSG и приводом на передние колёса. В такой версии лифтбек Superb разгоняется с места до первой «сотни» за семь секунд, а максимальная скорость составляет 247 километров в час.

Венчает линейку двигателей 280-сильная наддувный мотор с четырьмя цилиндрами, который доступен только в полноприводной версии Superb с муфтой на задней оси. Пару ему составляет шестиступенчатый «робот», на разгон до 100 километров в час уходит шесть секунд, а максимальная скорость ограничена 250 километрами в час.