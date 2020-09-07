Купеобразный Skoda Enyaq GT впервые показался на тестах

На опубликованных фотошпионами снимках практически невозможно разглядеть какие-либо подробности дизайна будущей купеобразной модели, поскольку кроссовер скрыт за тяжелой маскировкой. Выделяются лишь укзие полосы фар головной оптики, нижняя часть радиаторной решетки и панорамная крыша.
Однако, в отличие от представленного накануне Skoda Enyaq, задняя часть замаскированного кроссовера выделяется более закругленной крышей, плавно перетекающей в дверь багажника. Благодаря купеобразному дизайну, новинка обладает более спортивным силуэтом.
Фото: Фото: motor1.com
В то же время во время официальной презентации Skoda Enyaq, представители чешского концерна не говорили ни о каких модификация первого электрического кроссовера. Вероятно, новинка получит приставку GT и обзаведется более мощной электрической силовой установкой. Премьера кросс-купе должна состояться до конца 2020 года.
Компания Skoda представила первый электрический кроссовер Enyaq в начале сентября. Модель, в основу которой легла новая платформа MEB, будет доступна в нескольких модификациях, включая спортивную версию RS. Стоимость базовой Skoda Enyaq в Чехии составит 40 400 евро (примерно 3,5 миллиона рублей по текущему курсу).