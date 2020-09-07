Купеобразный Skoda Enyaq GT впервые показался на тестах

В то же время во время официальной презентации Skoda Enyaq, представители чешского концерна не говорили ни о каких модификация первого электрического кроссовера. Вероятно, новинка получит приставку GT и обзаведется более мощной электрической силовой установкой. Премьера кросс-купе должна состояться до конца 2020 года.