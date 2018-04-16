Появились первые официальные изображения нового кроссовера Skoda

Совместное предприятие SAIC Volkswagen выложило в Сеть эскизы субкомпактного кроссовера Skoda Kamiq, публичный дебют которого состоится на Пекинском автосалоне 23 апреля. По предварительной информации, продажи новинки на китайском рынке начнутся в июне текущего года.

Skoda Kamiq в линейке марки расположится на ступеньку ниже вседорожника Karoq. Длина модели составит 4390 миллиметров, ширина — 1781 миллиметр, высота — 1593 миллиметра. Колесная база — 2610 миллиметров. Таким образом Kamiq будет меньше по размерам не только «растянутой» китайской версии Karoq (+78 миллиметров колесной базы), но и обычной европейской (+20 миллиметров).

Под капотом Skoda Kamiq будет стоять 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач. Привод наверняка окажется только передним.

Вседорожник Kamiq станет аналогом доступного кроссовера Volkswagen, дебютировавшего в виде прототипа Powerful Family SUV в марте текущего года. Он станет первой разработанной для Китая моделью, которая выйдет за пределы местного рынка.