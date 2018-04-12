Появились первые фотографии маленького доступного кроссовера Skoda

Компания Skoda представит на моторшоу в Пекине новый субкомпактный кроссовер для китайского рынка. Новинка получит название Kamiq и расположится на ступеньку ниже вседорожника Karoq. Об этом сообщает издание Аutohome.

Длина Skoda Kamiq составляет 4390 миллиметров, ширина — 1781 миллиметр, высота — 1593 миллиметра. Колесная база достигает 2610 миллиметров. Новинка на восемь миллиметров длиннее, на 60 миллиметров уже и на 12 миллиметров ниже Karoq. У последнего больше и расстояние между осями — на 20 миллиметров.

Под капотом Skoda Kamiq будет стоять 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 110 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач. Будут ли в линейке другие агрегаты, пока не сообщается.

Ранее свой доступный кроссовер показал Volkswagen. Новинка, дебютировавшая в виде прототипа Powerful Family SUV, станет первой разработанной для Китая моделью, которая выйдет за пределы местного рынка. Выпускать «народный вседорожник» планирует и в России.

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