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15:32

В российских «Шкодах» нашли дефект

Росстандарт объявил об отзыве Octavia, Superb и Kodiaq в России

Ремонтная кампания чешского бренда затрагивает 24 экземпляра Octavia, Superb и Kodiaq, который были проданы в стране в 2018–2019 годах. У них нашли проблему с подушками безопасности.
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Выяснилось, что подушка безопасности водителя в некоторых автомобилях в случае срабатывания может надуться недостаточно быстро. В рамках отзыва подушку бесплатно заменят на новую.

Днем ранее в ремонт направили почти 200 экземпляров Chevrolet Camaro и Corvette, которые россияне купили в период с 2016 по 2018 год. В этих автомобилях может выключиться электрический усилитель рулевого управления, причем в одних случаях потеря электроусиления длиться весь цикл зажигания, а в других — возвращается после перезапуска двигателя. На указанных спорткарах заменят рулевую рейку в сборе.

Источник: Росстандарт
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