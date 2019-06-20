В российских «Шкодах» нашли дефект

Днем ранее в ремонт направили почти 200 экземпляров Chevrolet Camaro и Corvette, которые россияне купили в период с 2016 по 2018 год. В этих автомобилях может выключиться электрический усилитель рулевого управления, причем в одних случаях потеря электроусиления длиться весь цикл зажигания, а в других — возвращается после перезапуска двигателя. На указанных спорткарах заменят рулевую рейку в сборе.