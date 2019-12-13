Nissan Skyline превратили в два противоположных по характеру шоу-кара

Роскошный концепт Skyline Deluxe Advanced выполнен в стиле представительских седанов вроде Mercedes-Maybach S-Class. Автомобиль окрашен в сочетание матового коричневого и серебристого, и такая цветовая схема, по словам Nissan, дублируется в салоне. Помимо этого, на шоу-каре установлены новые колеса. Больше никакой информации о концепте не сообщается.