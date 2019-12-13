Nissan Skyline превратили в два противоположных по характеру шоу-кара

Седан Skyline 400R Sprint Concept основан на топовой для японского рынка версии 400R с 3,0-литровой «турбошестеркой» VR30DDTT, выдающей 405 лошадиных сил (425 Нм), и семиступенчатым автоматом. У шоу-кара обвес в стиле GT-R Nismo, 20-дюймовые колеса, двухцветная ливрея с зелеными акцентами и цветастые шины.
Роскошный концепт Skyline Deluxe Advanced выполнен в стиле представительских седанов вроде Mercedes-Maybach S-Class. Автомобиль окрашен в сочетание матового коричневого и серебристого, и такая цветовая схема, по словам Nissan, дублируется в салоне. Помимо этого, на шоу-каре установлены новые колеса. Больше никакой информации о концепте не сообщается.
На Tokyo Auto Salon компания также привезет юбилейное купе GT-R 50th Anniversary Edition. У него модернизированный двигатель и трансмиссия, а также исторический цвет кузова Bayside (Wangan) Blue, как у Skyline GT-R серии R34.