Nissan показал обновленный Skyline

Вторая версия шоссейного автопилота работает только в пределах одной полосы, но позволяет не держать руки на руле. Для активации ProPILOT необходимо задать маршрут в навигационной системе — после этого система будет удерживать автомобиль в полосе, помогать при перестроениях и обгонах, а перед съездом на второстепенную дорогу потребует вмешательства водителя. У автопилота есть ряд ограничений: он не работает на скоростных автомагистралях с двусторонним движением, на извилистых дорогах и на подъездах к пунктам оплаты на платных дорогах.