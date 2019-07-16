Nissan показал обновленный Skyline

Обновленный Nissan Skyline, который в Европе и России продается под именем Infiniti Q50, обзавелся новой решеткой радиатора с V-образным фирменным элементом, видоизмененными бамперами, а также круглыми светодиодными секциями в фонарях, напоминающими о Skyline C10 и R34. В салоне седана появился цветной проекционный дисплей, дополнительный семидюймовый экран системы ProPILOT 2.0 и медиасистема NissanConnect. Она может автоматически обновлять карты навигации «по воздуху», строить маршрут «от двери до двери» (пешая часть пути будет отображаться на смартфоне), а также оборудована точкой доступа Wi-Fi.
Вторая версия шоссейного автопилота работает только в пределах одной полосы, но позволяет не держать руки на руле. Для активации ProPILOT необходимо задать маршрут в навигационной системе — после этого система будет удерживать автомобиль в полосе, помогать при перестроениях и обгонах, а перед съездом на второстепенную дорогу потребует вмешательства водителя. У автопилота есть ряд ограничений: он не работает на скоростных автомагистралях с двусторонним движением, на извилистых дорогах и на подъездах к пунктам оплаты на платных дорогах.
Первой моделью с ProPILOT 2.0 «в базе» стал гибридный Skyline. Силовая установка седана состоит из 3,5-литрового V6 (306 сил и 350 Нм момента) и 68-сильного электромотора. Суммарная отдача — 359 лошадиных сил. Кроме того, в гамме есть трехлитровый твин-турбо V6 мощностью 300 или 400 лошадиных сил. Такие «Скайлайны» имеют только задний привод и оснащены семиступенчатым «автоматом». Наконец, обновленный седан комплектуется адаптивной подвеской Intelligent Dynamic Suspension и улучшенной версией рулевого управления Direct Adaptive Steering, которое подстраивается под характер движения.
Продажи обновленного Nissan Skyline в Японии начнутся осенью этого года. Рекомендованная цена — от 4 274 640 иен (2,5 миллиона рублей).