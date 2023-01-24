Skywell почти вдвое увеличит число российских дилерских центров

Какие именно города Skywell рассматривает для расширения своей дилерской сети, пока не уточняется. Сейчас она состоит из 18 точек в 13 крупных городах России. Продают там электрокроссовер ET5: это новичок на рынке, появившийся только в ноябре, сразу после получения Одобрения типа транспортного средства.

ET5 россиянам предлагают с единственным электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы на передней оси и батареей емкостью 72 киловатт-часа, которой хватает на 400 километров хода по циклу WLTP. Пополнить заряд можно с помощью экспресс-зарядки за полчаса. Доступно две комплектации, цена лежит в диапазоне от 4 480 000 до 4 980 000 рублей.