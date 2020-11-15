Для возрождённого Bronco предлагается множество разнообразных аксессуаров, однако Ford показал, как спать вдвоём в новом Bronco и без них. В пятидверной версии внедорожника в салоне больше места, чем в аналогичном Jeep Wrangler, отмечает производитель. К примеру, при сложенном заднем диване и сдвинутых вперёд до упора передних креслах до двери багажника остаётся 229 сантиметров. Правда, по диагонали. А если измерять расстояние вдоль бортов кузова, то от спинок передних сидений до багажной двери останется 201 сантиметр, что тоже вполне неплохо.
Ford предлагает воспользоваться этим расстоянием, чтобы организовать ночёвку на двоих в салоне Bronco. И заодно напоминает, что в конце следующего года для возрождённого внедорожника в качестве опции станет доступна откидная дверь багажника, на которую удобно положить ноги во время сна. В таком случае пространство для ночлега вырастет чуть более чем на 30 сантиметров в длину. Если, конечно, кто-то решится оставить багажный отсек автомобиля открытым на ночь и высунуть из него ноги.