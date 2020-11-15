Ford показал, как спать вдвоём в новом Bronco

Ford предлагает воспользоваться этим расстоянием, чтобы организовать ночёвку на двоих в салоне Bronco. И заодно напоминает, что в конце следующего года для возрождённого внедорожника в качестве опции станет доступна откидная дверь багажника, на которую удобно положить ноги во время сна. В таком случае пространство для ночлега вырастет чуть более чем на 30 сантиметров в длину. Если, конечно, кто-то решится оставить багажный отсек автомобиля открытым на ночь и высунуть из него ноги.