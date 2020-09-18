Tesla на автопилоте разогналась до 150 км/ч, пока водитель спал

Стражи порядка получили информацию о Tesla Model S, которая несётся со скоростью выше 140 километров в час, нарушая скоростной режим. Очевидцы передали, что оба передних сиденья максимально откинуты назад, а водитель и пассажир, вероятно, спят.

Полицейские установили местоположение электрокара и пустились в погоню. Когда полицейский автомобиль настиг электрокар и включил сирену, Model S вдруг начала ускоряться и достигла скорости 150 километров в час.

Стражам порядка всё же удалось нагнать машину и разбудить владельца, которым оказался 20-летний житель провинции Британская Колумбия. Ему выписали штраф за превышение скорости и запретили садиться за руль на сутки.