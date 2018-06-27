Версию 722 S Roadster с пробегом 25,8 тысячи километров оценили в 1,24 миллиона евро

Пульс

Mercedes-Benz продаст музейный суперкар SLR McLaren

028a325de06c4d871434858d14b5beb619c9dbb6
27 июня 2018

Компания Mercedes-Benz выставила на продажу один из 150 экземпляров родстера SLR McLaren 722 S. Редчайший суперкар 2009 года с пробегом 25 800 километров оценили в 1,24 миллиона евро (91,3 миллиона рублей). В настоящее время автомобиль выставлен в музее марки в Штутгарте.

[Десять машин, к которым причастны неавтомобильные люди](https://motor.ru/selector/random.htm)

Десять машин, к которым причастны неавтомобильные люди

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster — это результат сотрудничества немецкого производителя и компания McLaren. Суперкар укомплектован 5,5-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Отдача агрегата составляет 650 лошадиных сил и 820 Нм крутящего момента.

С места до «сотни» SLR McLaren 722 S способен разгоняться за 3,8 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 335 километров в час.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Салон выставленного на продажу SLR McLaren 722 S выполнен в черном цвете. В отделке использована полуанилиновая кожа, алькантара и углепластик. В список оснащения суперкара входит заниженная на 10 миллиметров подвеска, аэродинамические элементы кузова из карбона, усиленные тормоза и 19-дюймовые колесные диски.

1/3
2/3
3/3

Еще более редким вариантом SLR McLaren является дебютировавший в 2009 году спидстер Stirling Moss. Суперкар, выпущенный тиражом 75 экземпляров, оснащен такой же компрессорной «восьмеркой», как и 722 S Roadster. Из-за особой конструкции и использования карбона спидстер примерно на 200 килограммов легче обычного SLR. До «сотни» он может разгоняться за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 350 километров в час.

Сверхгиганты

Вспоминаем самые крутые суперкары в истории Mercedes-Benz

Теги:
Mercedes-Benz
Новости по теме
25 июня 2018
«Мерседес» продаст реплику первого автомобиля в мире
4 июня 2018
Два Mercedes-Benz 300 SL, простоявших в гараже более 50 лет, пустят с молотка
18 апреля 2018
На продажу выставили бронированный «шестисотый» Путина
21 февраля 2018
Президент Туркменистана решил продать 25 бронированных «Мерседесов»