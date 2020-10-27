Hyundai показал свой самый маленький электрокар

Внешность крошечного автомобиля скопирована с полноразмерного шоу-кара 45, который Hyundai представил в прошлом году на автосалоне во Франкфурте.

Мини-версии, пока не получившей собственного имени, достался угловатый кузов в ретро-стилистике и оптика с похожим рисунком. В отличие от полноразмерного 45, кузов выполнен из дерева и лишен крыши, а в салоне расположено только одно сиденье.

В движение электрокар приводят два электродвигателя постоянного тока, обеспечивающие максимальную скорость в семь километров в час. Запас хода маленького автомобиля пока неизвестен – ему ещё предстоит пройти сертификационные испытания. По словам пресс-службы Hyundai, дальность можно будет дополнительно увеличить «благодаря смеху водителя».