Машина появится на российском рынке в 2018 году

Пульс

«Вседорожный» Smart для России оценили в стоимость «А-Класса»

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14 декабря 2017

Компания Mercedes-Benz назвала цены на «вседорожную» версию сити-кара Smart Forfour Crosstown. Новинка стоит почти столько же, сколько и базовый хэтчбек Mercedes-Benz A-Class — 1 640 831 рублей. Продажи модели на российском рынке начнутся в 2018 году.

Длительный тест Smart fortwo – машины, которую можно носить в кармане. [Часть 1](https://motor.ru/testdrives/smartlong1.htm) и [часть 2](https://motor.ru/testdrives/smartlong2.htm)

Длительный тест Smart fortwo – машины, которую можно носить в кармане. Часть 1 и часть 2

От стандартной машины «вседорожный» Smart отличается накладками на пороги и колесные арки из черного пластика, элементами из серебристого матового пластика и шильдиком с названием серии на средней стойке.

Лимитированная версия сити-кара оснащается 0,9-литровым турбомотором, выдающим 90 лошадиных сил и 135 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

В список оснащения машины входит спортивная подвеска с уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом, спортивный руль, галогенные фары со светодиодными секциями, а также противотуманки с функцией подсветки поворотов.

На российском рынке Smart Forfour доступен в трех модификациях: с 0,9-, 1,0-литровым мотором, а также в исполнении Brabus. Такая машина комплектуется 109-сильным агрегатом. Цена в комплектации Brabus Xclusive составляет 1 627 000 рублей.

На трех «горшках»

Настоящие спорткары с трехцилиндровыми двигателями

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