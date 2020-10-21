В России забытую на 26 лет в гараже мотоколяску продают за 300 000 рублей

СМЗ С-3Д выпускали на Серпуховском автозаводе с 1970 по 1997 годы. Мотоколяска задумывалась как легкое универсальное транспортное средство повышенной проходимости для сельской местности. В движение миниатюрный автомобиль приводили одноцилиндровые двигатели от мотоциклов «Иж-Планета-2» и «Иж-Планета-3». Подобные транспортные средства назывались в народе «инвалидками» и предназначались для людей с ограниченными возможностями.
Auto.ru
Выставленная на продажу модель сошла с конвейера в 1994 году. Судя по одометру, пробег мотоколяски составляет всего 16 километров, которые машина «набегала» по автодрому завода. По словам продавца, автомобиль никогда не эксплуатировали, а за годы простоя его только несколько раз перекатывали из гаража в гараж. Несмотря на 26-летний возраст, СМЗ С-3Д сохранился в неплохом состоянии.
Auto.ru
34-летний «Запорожец» почти с нулевым пробегом продают за полмиллиона рублей
На синем кузове мотоколяски отсутствуют очаги коррозии, а в салоне, за исключением слоя пыли, не наблюдается каких-либо серьезных дефектов. Кроме того, все агрегаты автомобиля находятся в рабочем состоянии. В машине нужно лишь заменить аккумулятор и разобраться с документами, которыми хозяин в данный момент занимается.
Auto.ru
Под капотом мотоколяски находится мотор объемом 0,4 литра и мощностью 12 лошадиных сил. Агрегат работает в паре четырехступенчатой «механикой». Расстаться с миниатюрным автомобилем продавец готов за 300 000 рублей.
В начале июня в США выставили на продажу раритетный Messerschmitt KR200 1960 года выпуска. Приобрести уникальную трехколесную мотоколяску красного цвета с откидной кабиной и двигателем мощностью 10 лошадиных сил можно было за 17 500 долларов (примерно 1 350 000 рублей по текущему курсу).