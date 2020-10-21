В России забытую на 26 лет в гараже мотоколяску продают за 300 000 рублей

Выставленная на продажу модель сошла с конвейера в 1994 году. Судя по одометру, пробег мотоколяски составляет всего 16 километров, которые машина «набегала» по автодрому завода. По словам продавца, автомобиль никогда не эксплуатировали, а за годы простоя его только несколько раз перекатывали из гаража в гараж. Несмотря на 26-летний возраст, СМЗ С-3Д сохранился в неплохом состоянии.