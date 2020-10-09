34-летний «Запорожец» почти с нулевым пробегом продают за полмиллиона рублей

По словам продавца, после приобретения в 1986 году «Запорожца», он проехал на нем всего три километра от места покупки до своего гаража. После этого ЗАЗ-968М ни разу не заводили. Кроме того, с машины сняли 1,2-литровый двигатель мощностью 42 лошадиные силы и механическую коробку передач в целях дополнительной защиты.

ЗАЗ-968М сошел с конвейера в 1979 году. От предшествующей ему модели – ЗАЗ-968А, новый «Запорожец» отличался прямоугольными задними фонарями и поворотниками, а также и более вместительным багажником. В зависимости от модификации, на автомобиль устанавливали двигатели мощностью от 42 до 50 лошадиных сил.