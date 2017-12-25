Машину научили ездить по дорогам без разметки

Пульс

Финны сделали автопилот для езды по заснеженным дорогам

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25 декабря 2017

Финский научно-исследовательский центр VTT разработал автопилот, способный управлять автомобилем на заснеженной дороге, на которой не видно разметки. Об этом говорится в официальном сообщении организации.

[В какие неприятности попадали машины с автопилотами](https://motor.ru/lab/autopilotcrash.htm)

В какие неприятности попадали машины с автопилотами

На данный момент центр VTT успешно завершил испытания ходового прототипа под названием Martti, построенного на базе внедорожника Volkswagen Touareg. В сложных погодных условиях – в снегопад и на заснеженной дороге – автомобиль успешно справился с заданным маршрутом, развив 40 километров в час. Инженеры говорят, что машина смогла бы поехать и быстрее, однако они сами установили электронный ограничитель скорости.

Впоследствии инженеры намерены усовершенствовать радары системы автопилота, добавить системы общения автомобиля с объектами инфраструктуры и испытать систему в еще более сложных погодных условиях.

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В конце ноября о начале испытаний системы автопилота в зимних условиях рассказала компания «Яндекс». Электронику предстоит научить ориентироваться в условиях ограниченной видимости, когда знаки, разметка и края проезжей части заметены снегом.

Прототип «Яндекса», построенный на базе Toyota Prius, показали весной.

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Фото vttresearch.com
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Беспилотники
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