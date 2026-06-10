Со статуей Ильича: на продажу выставлен заброшенный корпус тракторного завода

Площадь недвижимости равна 1132 квадратным метрам. Объект 1972 года постройки расположен примерно посередине основной площадки ВТЗ, которая сейчас активно застраивается жилыми домами.

Строение имеет статус аварийного, а потому требует капитального ремонта или полного демонтажа. В подвале расположено бомбоубежище, а перед корпусом установлена статуя Владимира Ленина.

Владимирский тракторный завода выпускал колёсные тракторы и шасси под маркой «Владимирец» до 2018 года, а в 2022-2024 годах было снесено большинство заводских корпусов.

В данный момент на месте бывшего производства ведётся строительство жилого комплекса, но бывший административный корпус тракторосборочного цеха оставался нетронутым.

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