Опубликовано 10 июня 2026, 08:211 мин.
Со статуей Ильича: на продажу выставлен заброшенный корпус тракторного завода
В продаже возник разграбленный корпус Владимирского тракторного завода. Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области выставило на продажу бывший административный корпус тракторосборочного цеха Владимирского тракторного завода. Начальная стоимость лота составляет 6,3 млн рублей.
© ВТЗ
Площадь недвижимости равна 1132 квадратным метрам. Объект 1972 года постройки расположен примерно посередине основной площадки ВТЗ, которая сейчас активно застраивается жилыми домами.
Строение имеет статус аварийного, а потому требует капитального ремонта или полного демонтажа. В подвале расположено бомбоубежище, а перед корпусом установлена статуя Владимира Ленина.
Владимирский тракторный завода выпускал колёсные тракторы и шасси под маркой «Владимирец» до 2018 года, а в 2022-2024 годах было снесено большинство заводских корпусов.
В данный момент на месте бывшего производства ведётся строительство жилого комплекса, но бывший административный корпус тракторосборочного цеха оставался нетронутым.
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