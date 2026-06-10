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Опубликовано 10 июня 2026, 08:21
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Со статуей Ильича: на продажу выставлен заброшенный корпус тракторного завода

В продаже возник разграбленный корпус Владимирского тракторного завода. Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области выставило на продажу бывший административный корпус тракторосборочного цеха Владимирского тракторного завода. Начальная стоимость лота составляет 6,3 млн рублей.
Со статуей Ильича: на продажу выставлен заброшенный корпус тракторного завода
© ВТЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Площадь недвижимости равна 1132 квадратным метрам. Объект 1972 года постройки расположен примерно посередине основной площадки ВТЗ, которая сейчас активно застраивается жилыми домами.

Строение имеет статус аварийного, а потому требует капитального ремонта или полного демонтажа. В подвале расположено бомбоубежище, а перед корпусом установлена статуя Владимира Ленина.

Владимирский тракторный завода выпускал колёсные тракторы и шасси под маркой «Владимирец» до 2018 года, а в 2022-2024 годах было снесено большинство заводских корпусов.

В данный момент на месте бывшего производства ведётся строительство жилого комплекса, но бывший административный корпус тракторосборочного цеха оставался нетронутым.

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Источник:Зебра ТВ
Автор:Алексей Кованов
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