Бренд Solaris опередил Omoda и Exeed по продажам в России

В целом с марта 2024 года автомобили Solaris разошлись в количестве 32 тысяч штук. В нынешнем году рост продаж был почти непрерывным: небольшой откат был зафиксирован лишь в мае, ставшем самым «тихим» месяцем для авторынка. В январе россияне купили 1292 «Соляриса», а в августе — 3668.

Самая популярная модель — Solaris HS, он же Hyundai Solaris. На седан приходится 48,5 процента всех продаж. Второе место занимает экс-Creta или Solaris HC с 22,8-процентной долей. Доли KRS (Kia Rio) и KRX (Kia Rio X) почти одинаковые — по 14 процентов.