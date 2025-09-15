Новости
Опубликовано 15 сентября 2025, 09:09
1 мин.

Бренд Solaris опередил Omoda и Exeed по продажам в России

В августе было реализовано 3668 «Солярисов»
Solaris обошел популярные китайские марки на российском рынке. С января по август 2025 года в России было продано 17 474 машин Solaris — то есть Hyundai и Kia с другими шильдиками. Результат оказался на 123 процента лучше, чем за тот же период прошлого года, сообщает в своем Telegram глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Впрочем, стоит отметить, что с января по февраль 2024-го Solaris не продавались. Бренд вышел на рынок только в марте.
© Solaris
Мария Руцкая
Мария Руцкая

В целом с марта 2024 года автомобили Solaris разошлись в количестве 32 тысяч штук. В нынешнем году рост продаж был почти непрерывным: небольшой откат был зафиксирован лишь в мае, ставшем самым «тихим» месяцем для авторынка. В январе россияне купили 1292 «Соляриса», а в августе — 3668.

Самая популярная модель — Solaris HS, он же Hyundai Solaris. На седан приходится 48,5 процента всех продаж. Второе место занимает экс-Creta или Solaris HC с 22,8-процентной долей. Доли KRS (Kia Rio) и KRX (Kia Rio X) почти одинаковые — по 14 процентов.

Целиков сообщает, что спрос на Solaris уже превысил оный на китайские Omoda, GAC, Exeed и Jaecoo. В общем рейтинге августа бренду удалось занять восьмое место.

Растет интерес и к еще одному молодому бренду — Belgee, продающему Geely белорусской сборки. По итогам первой недели сентября кроссовер Belgee X50 (он же дорестайлинговый Geely Coolray) впервые стал лидером рейтинга иномарок, обогнав Haval Jolion.