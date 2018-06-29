Седан нового поколения в топовой версии разошелся по подписке

Пульс

Весь тираж самого мощного Volvo S60 разобрали за 39 минут

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29 июня 2018

Весь тираж «заряженного» варианта седана Volvo S60 нового поколенияT8 Polestar Engineered – разошелся среди клиентов марки за 39 минут. Всего было подготовлено 20 автомобилей, которые предлагались для рынка США. Об этом сообщает The Torque Report.

[Четырех- и пятидверки, которые так же быстры, как суперкары](https://motor.ru/selector/supersedani.htm)

Четырех- и пятидверки, которые так же быстры, как суперкары

Получить новый седан в «заряженной» модификации можно было только по подписке через приложение Care by Volvo. Стоимость – 1100 долларов в месяц. Сумма учитывает страховку и техобслуживание автомобиля, однако платить придется в течение двух лет. Тем не менее, через год машину можно будет поменять на новую.

Седан S60 нового поколения дебютировал в середине июня в рамках запуска завода марки в американском Чарльзтоне. Версия T8 Polestar Engineered – топовая. Она оснащена 415-сильной гибридной силовой установкой на базе двухлитровой бензиновой «четверки» с турбиной и механическим нагнетателем. Такой автомобиль имеет усовершенствованную подвеску, тормоза и перенастроенную коробку передач.

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Другие модификации Volvo S60 предлагаются с 340-сильной гибридной силовой установкой, а также бензиновыми моторами мощностью 249 и 310 сил. Модель стала первой машиной марки, у которой не будет дизельных двигателей.

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