Весь тираж самого мощного Volvo S60 разобрали за 39 минут

Весь тираж «заряженного» варианта седана Volvo S60 нового поколения – T8 Polestar Engineered – разошелся среди клиентов марки за 39 минут. Всего было подготовлено 20 автомобилей, которые предлагались для рынка США. Об этом сообщает The Torque Report.

Получить новый седан в «заряженной» модификации можно было только по подписке через приложение Care by Volvo. Стоимость – 1100 долларов в месяц. Сумма учитывает страховку и техобслуживание автомобиля, однако платить придется в течение двух лет. Тем не менее, через год машину можно будет поменять на новую.

Седан S60 нового поколения дебютировал в середине июня в рамках запуска завода марки в американском Чарльзтоне. Версия T8 Polestar Engineered – топовая. Она оснащена 415-сильной гибридной силовой установкой на базе двухлитровой бензиновой «четверки» с турбиной и механическим нагнетателем. Такой автомобиль имеет усовершенствованную подвеску, тормоза и перенастроенную коробку передач.

Другие модификации Volvo S60 предлагаются с 340-сильной гибридной силовой установкой, а также бензиновыми моторами мощностью 249 и 310 сил. Модель стала первой машиной марки, у которой не будет дизельных двигателей.