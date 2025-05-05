Российский Sollers увеличил стоимость двух пикапов

Более «свежий» из двух пикапов Sollers, ST8, вышел на российский рынок в феврале нынешнего года. Его стоимость тогда лежала в диапазоне от 2 820 000 до 3 020 000 рублей, а теперь варьируется от 2 870 000 до 3 070 000, пишут «Автоновости дня».

Пикап предлагают в четырех комплектациях с двумя двигателями: двухлитровым турбодизелем мощностью 136 лошадиных сил и 204-сильным бензиновым наддувным мотором на 2,4 литра. Оба сочетаются с шестиступенчатой «механикой» и полным приводом.