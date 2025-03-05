Дешевый фургон Sollers российской сборки полностью рассекречен

По информации «Мотора», стартовая цена Sollers SF1 уложится в 2,5 миллиона рублей. Так ли это — узнаем скоро: запуск серийного производства и начало продаж ожидается в марте. Больше подробностей о новинках Sollers в нашем материале: на подходе целая гамма легковых и легких коммерческих моделей, которые будут собирать в Татарстане и Ульяновске.