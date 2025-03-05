Эта российская марка больше других преуспела в партнерстве с «китайцами»

Главная интрига — цена. По данным «Мотора», стартовую цену фургона Sollers SF1 планируют удержать в пределах 2,5 миллиона рублей. Для сравнения двухместный Lada Largus стоит от 1,67 миллиона рублей. Выпускать новую модель будут на одном конвейере со «старшими» Sollers Atlant, в перспективе линейка пополнится комби и пассажирскими минивэнами категории B.

Старт продаж ожидается в марте, так что ждать осталось недолго. Однако как минимум в этом году SF1 не стремится потеснить «Ларгус»: план завода «Соллерс Алабуга» на 2025 год — только 11,3 тысячи машин, тогда как АвтоВАЗ намерен сделать в Ижевске по меньшей мере 90 тысяч универсалов и фургонов.