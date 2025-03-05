Новые Sollers в России: конкуренты «Ларгуса», «Газели» и... «Альфарда»Эта российская марка больше других преуспела в партнерстве с «китайцами»
Для понимания масштабов: Sollers договорился о локализации производства туристических и междугородних автобусов на Дальнем Востоке, среднетоннажных грузовиков — в Ульяновске; там же на УАЗе уже собирают две новых модели пикапов, а на подходе ещё один пикап и внедорожник. Наконец, в Татарстане выпускают легкие коммерческие фургоны, и в планах расширение гаммы. О нем и поговорим.
На заводе в Елабужском районе Республики Татарстан стартовала опытная сборка SF1 (JAC Refine M3) — фургона, который в самой компании Sollers считают конкурентом «Ларгуса». Грузоподъёмность у двух моделей действительно сравнима: для фургона Lada Largus заявлены 750 килограммов, для Sollers SF1 — около тонны. Новый однообъёмник обещают сертифицировать с полной массой 2,49 тонны, чтобы модель укладывалась в требования грузового каркаса Москвы. То есть юридически SF1 действительно легковой автомобиль без всяких оговорок.
Однако де факто Sollers SF1 гораздо больше «Ларгуса»: длина/ширина/высота фургона равны соответственно 5115/1765/1900 миллиметрам, колёсная база — 3110 миллиметров. Лучше всего иллюстрирует разницу объём грузового отсека: 5,15 против 2,5 кубометра! В кузов новинки помещаются два европаллета. Однако задняя дверь пока бывает только подъёмной (в отличие от распашных створок «Ларгуса»), а груз будет нечем и не за что закрепить: такелажные петли не предусмотрены. Из удобств — только подсветка.
По конструкции Sollers SF1 тоже совсем не легковушка: двигатель установлен продольно, тяга передаётся на заднюю ось, а задний мост подвешен на рессорах. В теории такая конструкция устойчива к перегрузам, однако ограничивать грузоподъёмность могут возможности двигателя и трансмиссии. Под капотом знакомый россиянам двигатель... от «Москвича»!
Маркировка HFC4GB2-4E совпадает: турбомотор JAC рабочим объёмом 1499 кубических сантиметров устанавливается на кроссоверы «Москвич 3» и лифтбеки «Москвич 6». Следует сделать поправку на расположение двигателя, также могут различаться настройки. Пока заявлена только мощность (136 л.с.), но можно рассчитывать на крутящий момент около 200 Нм. Коробка передач фургона — 5-ступенчатая «механика».
Представитель Sollers не сомневается, что турбомотор 1.5 отлично себя зарекомендует на фургоне и по экономичности, и по тяговым возможностям. Дизельные двигатели для SF1 пока не рассматриваются, ведь такой связки нет даже в Китае. К тому же с учётом цен на дизельное топливо в городском цикле бензиновый вариант может быть даже дешевле, хотя данных по расходу топлива нет. Для китайского исходника заявлены оптимистичные девять литров на 100 километров в смешанном цикле WLTC.
В перспективе унификация с «Москвичом» может сыграть на руку Sollers SF1, ведь в Москве раздумывают над моторным заводом. Выпуск турбомоторов в России будет целесообразен только при ежегодных объёмах выпуска от 200 тысяч агрегатов. В 2024 году «Москвич» продал около 22 тысяч бензиновых машин, так что без поставок турбомотора АвтоВАЗу достичь нужных показателей едва ли удастся.
Для фургона заявлена богатая базовая комплектация. Две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, линзованные фары и противотуманки, аудиосистема с MP3, подогрев передних кресел, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, система контроля давления в шинах, ABS, задние парктроники и центральный замок — Sollers SF1 оснащён лучше «Ларгуса»! Однако бюджетное происхождение автомобиля и не пытаются скрывать: пластик жесткий, часть креплений выставлена напоказ.
Опытный образец фургона уже собран, сварен и окрашен в России, но серийное производство ещё впереди. Пока локализованы только шины и аккумуляторная батарея, но в планах перейти на штамповку кузовов из отечественного металла, российские стёкла и пластиковые изделия. Представитель Sollers отметил, что на фургонах SF1 учли претензии россиян к «Атланту» в вопросах толщины лакокрасочного покрытия и антикоррозионной обработки. Впрочем, на выставочном экземпляре не было локеров, а пластиковые накладки есть только в задней части арок.
Главная интрига — цена. По данным «Мотора», стартовую цену фургона Sollers SF1 планируют удержать в пределах 2,5 миллиона рублей. Для сравнения двухместный Lada Largus стоит от 1,67 миллиона рублей. Выпускать новую модель будут на одном конвейере со «старшими» Sollers Atlant, в перспективе линейка пополнится комби и пассажирскими минивэнами категории B.
Старт продаж ожидается в марте, так что ждать осталось недолго. Однако как минимум в этом году SF1 не стремится потеснить «Ларгус»: план завода «Соллерс Алабуга» на 2025 год — только 11,3 тысячи машин, тогда как АвтоВАЗ намерен сделать в Ижевске по меньшей мере 90 тысяч универсалов и фургонов.
Ещё одна премьера Kazan Truck Expo — рестайлинговый Sollers Atlant SF5 с автоматической трансмиссией. Большому фургону не уделили должного внимания, а зря: это мировой дебют, ведь двухпедальной версии нет даже в Китае у исходного JAC Sunray! В Казань привезли обновлённый автомобиль российского производства, который постепенно вытеснит обычный Atlant. Модернизация серьёзнее, чем кажется: другое «лицо» потребовало изменить не только штамповку капота и крыльев, но даже лобовое стекло! Решётку радиатора и бампер нового образца уже локализовали в России.
После обновления Atlant получит другую переднюю панель и дверные карты, поменяются воздуховоды и блок управления климатом. Однотонный интерьер разбавят коричневыми вставками. Также обещана медиасистема на Android с тачскрином и камерой заднего вида: её обещают вписать между трапецевидными воздуховодами, то есть диагональ составит около восьми дюймов. Информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном и навигацией — российская разработка, у китайских фургонов такого функционала нет, хотя рестайлинговый JAC Sunray продаётся более двух лет.
И всё-таки главным конкурентным преимуществом Sollers Atlant перед «ГАЗелью» должен стать автомат. Это 6-ступенчатая трансмиссия с гидротрансформатором, которая будет сочетаться с двумя турбодизелями (1,9 и 2,7 литра) и предлагаться во всех типах кузова (фургон, микроавтобус, грузовое шасси). Полтора года назад представители Sollers дали понять, что основой для автомата послужила японская коробка передач Aisin. Больше подробностей появится к концу года, когда Atlant SF5 станет полноценно серийным и поступит в продажу.
Будет у Sollers Atlant и «тяжёлая» версия XL. Если обновлённый Atlant SF5 сертифицирован под категорию B (полная масса менее 3,5 тонны), то Atlant Max — пятитонник. На выставке показали пассажирскую версию с салоном по схеме 23+1. У Atlant Max немного общего с «обычным» Sollers Atlant: их роднит название и... турбодизель объёмом 2,7 литра.
В остальном автомобили совсем разные, под именем Max хотят выпускать нелицензионную копию Mercedes-Benz Sprinter W906 от китайской фирмы Vanche. Внешнее сходство объясняется тем, что Vanche Auto в Китае выпускает штамповку и навесное оборудование для оригинального «Спринтера». В гамме Atlant Max будет две модификации: микроавтобус и аналогичный фургон.
Необычная новинка Sollers — семиместный минивэн SP7, который можно считать заменой Toyota Alphard. На конвейере в Татарстане локализуют «легковой» однообъёмник JAC Refine RF8 — самую современную модель восточного партнёра. Разница в конструкции завод не смущает: во времена Ford на линии собирали фургоны и кроссоверы, а с тех пор оборудование только модернизировалось. Таким образом, утилитарные «Атланты» с «продольным» мотором и коммерческой направленностью будут соседствовать с SP7 с «поперечным» мотором и акцентом на премиум.
я выбрал вместо рекламы.
Гендиректор Sollers Николай Соболев заявил, что старт продаж минивэна состоится осенью, а базовая цена составит 5,5 миллиона рублей. Перед уходом из России три года назад Toyota Alphard была дороже, а сейчас столько же стоит самый простой GAC M8. При этом оснащение минивэна Sollers SP7 солидное: «капитанские» кресла с электрорегулировками, массажем и вентиляцией, два люка, камеры кругового обзора, сдвижные двери с электроприводом и бесключевым доступом, шесть подушек безопасности и целая плеяда электронных помощников. Техника типичная для современных MPV: передний привод, турбомотор 2.0 (224 л.с.) и классический 8-ступенчатый автомат.
В продаже Sollers SP7 ждут сентябре, тогда же в Татарстане запустят производство. Исходный JAC Refine RF8 российской сборки тоже ожидается, причём выпускать минивэны будут на одной линии. Как партнёры планируют избегать конкуренции между собой — открытый вопрос. Но на протяжении трёх лет JAC проявлял чудеса гибкости и планомерно наращивал присутствие в России без оглядки на санкции, так что маркетинговые сложности автопроизводителя точно не смутят.