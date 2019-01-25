Шпионы сфотографировали новую «Сонату» с огромными фонарями

По слухам, базовым двигателем Hyundai Sonata следующего поколения станет агрегат 2.5 GDi. В линейке будет подключаемый и обычный гибрид, а также «заряженная» версия N с двухлитровым турбомотором мощностью около 275 сил или 280-сильным 2,5-литровый агрегат семейства Theta-III.

Подключаемый гибрид есть и у нынешней модели. Такие машины комплектуются 2,0-литровым двигателем мощностью 156 лошадиных сил, работающим по циклу Аткинсона, и электромотором с отдачей 68 лошадиных сил. Емкость батареи составляет 12,9 киловатт-часа. Она позволяет проехать без запуска ДВС 75 километров.