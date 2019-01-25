Шпионы сфотографировали новую «Сонату» с огромными фонарями

Новая «Соната» получит светодиодные фары с интегрированными дневными ходовыми огнями. Задние фонари будут представлять собой блоки с C-образным световым рисунков, соединенные тонкой светящейся полосой. Похожее решение используется на кроссовере Santa Fe для китайского рынка.
По слухам, базовым двигателем Hyundai Sonata следующего поколения станет агрегат 2.5 GDi. В линейке будет подключаемый и обычный гибрид, а также «заряженная» версия N с двухлитровым турбомотором мощностью около 275 сил или 280-сильным 2,5-литровый агрегат семейства Theta-III.
Подключаемый гибрид есть и у нынешней модели. Такие машины комплектуются 2,0-литровым двигателем мощностью 156 лошадиных сил, работающим по циклу Аткинсона, и электромотором с отдачей 68 лошадиных сил. Емкость батареи составляет 12,9 киловатт-часа. Она позволяет проехать без запуска ДВС 75 километров.
У нас продается Hyundai Sonata седьмого поколения с внутризаводским обозначением LF. Модель предлагается с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра мощностью 150 и 188 лошадиных сил. Гибридные версии в РФ не продаются. Hyundai Sonata для российского рынка собирают в Калининграде из корейских машинокомплектов. Цены на модель начинаются от 1 275 000 рублей.