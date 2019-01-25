Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:52

Шпионы сфотографировали новую «Сонату» с огромными фонарями

Задняя оптика модели похожа на оптику китайского Santa Fe

В Сети появились фотографии прототипа Hyundai Sonata следующего поколения. Судя по снимкам, сделанным в Объединенных Арабских Эмиратах, особенностью машины станет задняя светотехника во всю ширину кузова.

Новая «Соната» получит светодиодные фары с интегрированными дневными ходовыми огнями. Задние фонари будут представлять собой блоки с C-образным световым рисунков, соединенные тонкой светящейся полосой. Похожее решение используется на кроссовере Santa Fe для китайского рынка.

>
Reload
1 / 2

Новая Hyundai Sonata

По слухам, базовым двигателем Hyundai Sonata следующего поколения станет агрегат 2.5 GDi. В линейке будет подключаемый и обычный гибрид, а также «заряженная» версия N с двухлитровым турбомотором мощностью около 275 сил или 280-сильным 2,5-литровый агрегат семейства Theta-III.

Подключаемый гибрид есть и у нынешней модели. Такие машины комплектуются 2,0-литровым двигателем мощностью 156 лошадиных сил, работающим по циклу Аткинсона, и электромотором с отдачей 68 лошадиных сил. Емкость батареи составляет 12,9 киловатт-часа. Она позволяет проехать без запуска ДВС 75 километров.

У нас продается Hyundai Sonata седьмого поколения с внутризаводским обозначением LF. Модель предлагается с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра мощностью 150 и 188 лошадиных сил. Гибридные версии в РФ не продаются. Hyundai Sonata для российского рынка собирают в Калининграде из корейских машинокомплектов. Цены на модель начинаются от 1 275 000 рублей.

Источник: Picgra
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...