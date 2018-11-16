Кроссовер Hyundai Santa Fe растянули до пяти метров

Китайская премьера нового Hyundai Santa Fe с «двухэтажным» передком состоялась на автосалоне в Гуанчжоу. Спереди локальная версия повторяет машины, уже стоящие у российских дилеров — вплоть до мелочей.
А все различия за средней стойкой. Колесная база увеличена на 100 миллиметров, а общая длина выросла на 160 миллиметров. Кроссовер за малым не дотянули до пяти метров — между бамперами у него 4930 миллиметра.
Оформление задней части совсем другое. Ради пассажиров третьего ряда отказались от восходящей поясной линии: увеличили окна в задних стойках, добавив им массивное хромированное обрамление. Совсем непохожа и задняя оптика: угловатые задние фонари визуально объединены горизонтальной световой полосой.
В интерьере «китаец» практически полностью повторяет короткобазную машину корейского производства, но и здесь есть особенности. Главная — это кнопочный пульт управления «автоматом» на центральном тоннеле взамен привычного селектора! А перед ним оборудован глубокий «бардачок» с закрывающейся крышкой. Своя и комбинация приборов с виртуальной шкалой спидометра в центре.
Но все же самая интересная «фишка» на борту — это система аутентификации водителя. Открыть дверь и запустить мотора теперь можно по отпечатку пальца!
Мультимедийный комплекс уже знаком нам по обновленному Hyundai Tucson для китайского рынка. В отличие от машин корейского производства, здесь нет «механических» кнопок, а диагональ сенсорного экрана больше. Мультимедиа-система работает под управление китайской операционной системы Baidu DuerOS: в ней реализовано распознавание голосовых команд.
Под капотом китайского Hyundai Santa Fe — двухлитровый турбомотор с непосредственным впрыском мощностью 245 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Машины будут выпускаться на совместном предприятии Beijing Hyundai. В продажу они поступят в первом квартале 2019 года.
Российские дилеры уже продают Hyundai Santa Fe четвертого поколения. Предлагается два мотора на выбор: бензиновый «атмосферник» 2.4 мощностью 171 лошадиная сила или турбодизель 2.2 мощностью 200 сил. Коробка передач — или шестиступенчатый «автомат», или «механика» с таким же числом скоростей. Цены на кроссовер начинаются от 1 964 000 рублей.
В глобальной модельной линейке Hyundai флагманским кроссовером вскоре станет новая модель Palisade, дебют которой состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября. Его дизайн выполнен по мотивам концепта Hyundai HDC-2 Grandmaster. По слухам, он получит двигатель V6, опциональный полный привод, шести- или восьмидиапазонный «автомат», а его длина превысит пять метров.