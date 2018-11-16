Кроссовер Hyundai Santa Fe растянули до пяти метров

А все различия за средней стойкой. Колесная база увеличена на 100 миллиметров, а общая длина выросла на 160 миллиметров. Кроссовер за малым не дотянули до пяти метров — между бамперами у него 4930 миллиметра.

Оформление задней части совсем другое. Ради пассажиров третьего ряда отказались от восходящей поясной линии: увеличили окна в задних стойках, добавив им массивное хромированное обрамление. Совсем непохожа и задняя оптика: угловатые задние фонари визуально объединены горизонтальной световой полосой.