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21:30

Кроссовер Hyundai Santa Fe растянули до пяти метров

В Китае Santa Fe станет флагманом кроссоверной гаммы Hyundai

© Фото: Bitauto.com, Autohome.com.cn
Кроссовер Hyundai Santa Fe третьего поколения выпускался в двух вариантах: базовом и удлиненном, под названием Grand Santa Fe. Новой модели оставили только короткую версию, но специально для Китая разработали длинную — и там будет продаваться только она.

Китайская премьера нового Hyundai Santa Fe с «двухэтажным» передком состоялась на автосалоне в Гуанчжоу. Спереди локальная версия повторяет машины, уже стоящие у российских дилеров — вплоть до мелочей.

А все различия за средней стойкой. Колесная база увеличена на 100 миллиметров, а общая длина выросла на 160 миллиметров. Кроссовер за малым не дотянули до пяти метров — между бамперами у него 4930 миллиметра.

Оформление задней части совсем другое. Ради пассажиров третьего ряда отказались от восходящей поясной линии: увеличили окна в задних стойках, добавив им массивное хромированное обрамление. Совсем непохожа и задняя оптика: угловатые задние фонари визуально объединены горизонтальной световой полосой.

В интерьере «китаец» практически полностью повторяет короткобазную машину корейского производства, но и здесь есть особенности. Главная — это кнопочный пульт управления «автоматом» на центральном тоннеле взамен привычного селектора! А перед ним оборудован глубокий «бардачок» с закрывающейся крышкой. Своя и комбинация приборов с виртуальной шкалой спидометра в центре.

Но все же самая интересная «фишка» на борту — это система аутентификации водителя. Открыть дверь и запустить мотора теперь можно по отпечатку пальца!

Мультимедийный комплекс уже знаком нам по обновленному Hyundai Tucson для китайского рынка. В отличие от машин корейского производства, здесь нет «механических» кнопок, а диагональ сенсорного экрана больше. Мультимедиа-система работает под управление китайской операционной системы Baidu DuerOS: в ней реализовано распознавание голосовых команд.

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Интерьер похож на глобальную версию Santa Fe, но есть множество отличий

Под капотом китайского Hyundai Santa Fe — двухлитровый турбомотор с непосредственным впрыском мощностью 245 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Машины будут выпускаться на совместном предприятии Beijing Hyundai. В продажу они поступят в первом квартале 2019 года.

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Прибавка 16 сантиметров к длине машины должна сделать третий ряд заметно просторнее...

Российские дилеры уже продают Hyundai Santa Fe четвертого поколения. Предлагается два мотора на выбор: бензиновый «атмосферник» 2.4 мощностью 171 лошадиная сила или турбодизель 2.2 мощностью 200 сил. Коробка передач — или шестиступенчатый «автомат», или «механика» с таким же числом скоростей. Цены на кроссовер начинаются от 1 964 000 рублей.

В глобальной модельной линейке Hyundai флагманским кроссовером вскоре станет новая модель Palisade, дебют которой состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября. Его дизайн выполнен по мотивам концепта Hyundai HDC-2 Grandmaster. По слухам, он получит двигатель V6, опциональный полный привод, шести- или восьмидиапазонный «автомат», а его длина превысит пять метров.

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