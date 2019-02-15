«Доступный» Koenigsegg: гибрид с 2,9-литровым V8

Известно, что новый суперкар станет первой моделью Koenigsegg, построенной в сотрудничестве с владеющим активами Saab консорциумом NEVS. В рамках двухстороннего соглашения компания получит дополнительные инвестиции, а также доступ к широкой дистрибьюторской сети в Китае.

О подписании соглашения о стратегическом партнерстве между Koenigesegg и NEVS стало известно в конце января. Консорциум инвестирует в производителя гиперкаров 150 миллионов евро, получив взамен 20 процентов акций и доступ к технологиям.