«Доступный» Koenigsegg: гибрид с 2,9-литровым V8

Об этом сообщил пользователь твиттера AutoPap, который якобы видел предсерийный образец автомобиля. Суперкар Koenigsegg с кузовом из алюминия и карбона, а также углепластиковыми колесами оборудован V-образной «восьмеркой» объемом 2,9 литра с технологией FreeValve. В этом двигателе нет традиционного распредвала — его функцию выполняют управляемые электроникой актуаторы клапанов.
This evening I saw a car that’s just about to enter production with a 2.9 litre V8 1050bhp hybrid engine. Aluminium and carbon body with carbon fibre wheels.— AutoPap (@AutoPap) 13 февраля 2019 г.
It’s stunning.
Известно, что новый суперкар станет первой моделью Koenigsegg, построенной в сотрудничестве с владеющим активами Saab консорциумом NEVS. В рамках двухстороннего соглашения компания получит дополнительные инвестиции, а также доступ к широкой дистрибьюторской сети в Китае.
О подписании соглашения о стратегическом партнерстве между Koenigesegg и NEVS стало известно в конце января. Консорциум инвестирует в производителя гиперкаров 150 миллионов евро, получив взамен 20 процентов акций и доступ к технологиям.