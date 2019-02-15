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12:24

«Доступный» Koenigsegg: гибрид с 2,9-литровым V8

Инсайдеры раскрыли информацию о силовой установке новой модели

Koenigsegg Regera
Инсайдеры раскрыли информацию о силовой установке нового «доступного» суперкара Koenigsegg. По предварительной информации, гибрид с безвальным ДВС будет выдавать около 1065 лошадиных сил.
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Об этом сообщил пользователь твиттера AutoPap, который якобы видел предсерийный образец автомобиля. Суперкар Koenigsegg с кузовом из алюминия и карбона, а также углепластиковыми колесами оборудован V-образной «восьмеркой» объемом 2,9 литра с технологией FreeValve. В этом двигателе нет традиционного распредвала — его функцию выполняют управляемые электроникой актуаторы клапанов.

Известно, что новый суперкар станет первой моделью Koenigsegg, построенной в сотрудничестве с владеющим активами Saab консорциумом NEVS. В рамках двухстороннего соглашения компания получит дополнительные инвестиции, а также доступ к широкой дистрибьюторской сети в Китае.

О подписании соглашения о стратегическом партнерстве между Koenigesegg и NEVS стало известно в конце января. Консорциум инвестирует в производителя гиперкаров 150 миллионов евро, получив взамен 20 процентов акций и доступ к технологиям.

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