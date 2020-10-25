В России остановлены продажи новых Kia Sorento с дизелем и «роботом»

Официальные продажи новых Kia Sorento в России начались 15 октября, но покупатели дизельных кроссоверов до сих пор не получили свои машины.

На профильных форумах, посвящённых «четвёртому» Sorento, и страничке Kia Motors Russia появились сообщения от клиентов, которым дилеры отказывают в выдаче автомобилей. Автосалоны объясняют задержку необходимостью перепрошивки блока управления роботизированной коробки передач и уверяют, что нужное программное обеспечение будет установлено до конца месяца.

Российский офис Kia признает заминку с поставками новых Sorento, но объясняет сбой «непредвиденно высоким спросом на модель». В ответ на запрос «Авторевю», корейский автопроизводитель не подтвердил проблему с дизельными версиями но пообещал, что «ситуация с поставками нормализуется в ближайшее время».