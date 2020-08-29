У нового Kia Sorento появилась очень практичная версия с семилетней гарантией

По архитектуре силовой установки заряжаемый гибридный Kia Sorento мало чем отличается от умеренного: под капотом та же 180-сильная (265 Нм) бензиновая «турбочетвёрка» 1.6 T-GDI, однако в шестиступенчатый «автомат» встроен более производительный электромотор мощностью 91 лошадиную силу (304 Нм), а ёмкость тяговой батареи увеличена с 1,49 до 13,8 киловатт-часа. Суммарная отдача Sorento PHEV — 265 лошадиных сил и 350 Нм, это немногим выше, чем у «обычного» гибрида (230 сил и 350 Нм).
Фото: Kia Sorento PHEV
Kia уверяет, что заряжаемый гибрид Sorento может двигаться в полностью электрическом режиме, не задействуя ДВС, однако дальность хода на электротяге не раскрывается. Зато известно, что объём багажника после установки более производительной тяговой батареи уменьшился незначительно — всего на 12 литров до 898 литров для пятиместной версии.
Интерьер Kia Sorento PHEV
В остальном Sorento PHEV мало чем отличается от обычного кроссовера — внешние особенности сводятся к наличию зарядного лючка, навигационная система обучена находить зарядные устройства, а на приборной панели помимо привычных параметров отображается запас хода на электротяге.
Ключевым рынком для Sorento PHEV будет Западная Европа, и для местных покупателей «розеточная» версия обещает быть самой мощной, экологичной и экономичной. Вдобавок, для заряжаемого гибрида предложат расширенную гарантию — 7 лет или 150 тысяч километров. Продажи новинки начнутся в первом квартале 2021 года.
В России гибридные Kia Sorento четвёртого поколения не появятся: у нас пока локализованы две версии — с бензиновым «атмосферником» 2.5 и турбодизелем 2.2.