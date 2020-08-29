У нового Kia Sorento появилась очень практичная версия с семилетней гарантией

Ключевым рынком для Sorento PHEV будет Западная Европа, и для местных покупателей «розеточная» версия обещает быть самой мощной, экологичной и экономичной. Вдобавок, для заряжаемого гибрида предложат расширенную гарантию — 7 лет или 150 тысяч километров. Продажи новинки начнутся в первом квартале 2021 года.

В России гибридные Kia Sorento четвёртого поколения не появятся: у нас пока локализованы две версии — с бензиновым «атмосферником» 2.5 и турбодизелем 2.2.