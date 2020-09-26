У нового Kia Sorento появилась внедорожная версия X-Line

Внешне Kia Sorento X-Line легко узнать по массивным рейлингам на крыше, декоративным вставкам на крыльях, а также по оригинальным бамперам с защитными вставками из некрашеного пластика и алюминия. Алгоритмы работы полного привода дополнены режимом «Снег», в списке базового оборудования Sorento X-Line есть система помощи при спуске.

Другие особенности, показанные на комплектации X-Line, доступны для всех североамериканских Sorento. Например, кроссоверы для США можно заказать в шестиместной конфигурации салона с раздельными креслами второго ряда, а шайба выбора ездовых режимов уступила место привычному для американцев фиксируемому селектору.