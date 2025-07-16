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Опубликовано 16 июля 2025, 14:43
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Какие кроссоверы россияне покупают в 2025 году: рейтинг

Собираемых в России «Москвичей», Voyah и Evolute в нем нет, зато есть белорусский Belgee
Составлен топ-10 популярных кроссоверов в России. На вершине рейтинга без сюрпризов: его по-прежнему возглавляет Haval Jolion, который за январь-июнь нынешнего года разошелся в количестве 25,6 тысячи штук. Об этом сообщает агентство «Автостат». Отрыв от второго места, где расположился Chery Tiggo 7 Pro Max, значительный. Результат бестселлера Chery — 19,7 тысячи реализованных экземпляров за полгода.
Haval Jolion
Haval Jolion
© Haval
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Третья и четвертая позиции достались отечественным внедорожникам Lada Niva Travel и Niva Legend. На Travel за прошедшие полгода остановили выбор 16,2 тысячи человек, а на классической «Ниве» — 15,3 тысячи.

Замыкает первую пятерку рейтинга Geely Monjaro, результат которого — 13,8 тысячи проданных единиц.

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С шестого по 10 места расположились Changan Uni-S/CS55 Plus (13,5 тысячи экземпляров), Haval M6 (12 тысяч), Chery Tiggo 4 Pro (11,9 тысячи), Belgee X50 (11,4 тысячи) и Omoda C5 (10,7 тысячи). Остальные модели SUV, представленные на российском рынке, не смогли преодолеть рубеж в 10 тысяч единиц.

Доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке остается высокой: в январе-июне 2025 года она превысила 67 процентов. Рынок новых машин за год просел на 26 процентов, но удержался в топ-15 крупнейших рынков мира. В числе стран, где спрос на автомобили лучше, чем в России, — Южная Корея, Мексика, Испания и Австралия.

Источник:Автостат
Автор:Мария Руцкая
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