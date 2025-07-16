Какие кроссоверы россияне покупают в 2025 году: рейтинг

Какие кроссоверы россияне покупают в 2025 году: рейтингСобираемых в России «Москвичей», Voyah и Evolute в нем нет, зато есть белорусский Belgee
Третья и четвертая позиции достались отечественным внедорожникам Lada Niva Travel и Niva Legend. На Travel за прошедшие полгода остановили выбор 16,2 тысячи человек, а на классической «Ниве» — 15,3 тысячи.
Замыкает первую пятерку рейтинга Geely Monjaro, результат которого — 13,8 тысячи проданных единиц.
С шестого по 10 места расположились Changan Uni-S/CS55 Plus (13,5 тысячи экземпляров), Haval M6 (12 тысяч), Chery Tiggo 4 Pro (11,9 тысячи), Belgee X50 (11,4 тысячи) и Omoda C5 (10,7 тысячи). Остальные модели SUV, представленные на российском рынке, не смогли преодолеть рубеж в 10 тысяч единиц.
Доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке остается высокой: в январе-июне 2025 года она превысила 67 процентов. Рынок новых машин за год просел на 26 процентов, но удержался в топ-15 крупнейших рынков мира. В числе стран, где спрос на автомобили лучше, чем в России, — Южная Корея, Мексика, Испания и Австралия.