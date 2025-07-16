Какие кроссоверы россияне покупают в 2025 году: рейтинг

Собираемых в России «Москвичей», Voyah и Evolute в нем нет, зато есть белорусский Belgee

Составлен топ-10 популярных кроссоверов в России. На вершине рейтинга без сюрпризов: его по-прежнему возглавляет Haval Jolion, который за январь-июнь нынешнего года разошелся в количестве 25,6 тысячи штук. Об этом сообщает агентство «Автостат». Отрыв от второго места, где расположился Chery Tiggo 7 Pro Max, значительный. Результат бестселлера Chery — 19,7 тысячи реализованных экземпляров за полгода.