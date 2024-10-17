Названы характеристики нового кроссовера Soueast S07 для России

Марка Soueast, принадлежащая Chery и выпускающая перелицованные «Джетуры», раскрыла характеристики второй модели, с которой стартует на российском рынке, — кроссовера S07. Его предложат с турбомотором 1.6 (190 л.с., 275 Нм), «роботом», автоматом, передним либо полным приводом. Аналогичный агрегат ставят и на начальную версию Soueast S09, хотя у старших исполнений мотор будет двухлитровым (197 л.с., 375 Нм).