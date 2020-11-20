Россиян предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Только на прошлой неделе глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил категорически против снижения нештрафуемого порога с 20 километров в час до 10 километров в час, а безопасность на дорогах предложил повысить путем обустройства магистралей.

Однако член комитета Госдумы по транспорту и строительству Васильев не согласен с такой позицией: депутат предлагает пойти еще дальше и максимально снизить порог – до 1 километра в час. Он отметил, что любой водитель, превышающий разрешенную скорость, уже является нарушителем ПДД.