Россиян предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Только на прошлой неделе глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил категорически против снижения нештрафуемого порога с 20 километров в час до 10 километров в час, а безопасность на дорогах предложил повысить путем обустройства магистралей.
Однако член комитета Госдумы по транспорту и строительству Васильев не согласен с такой позицией: депутат предлагает пойти еще дальше и максимально снизить порог – до 1 километра в час. Он отметил, что любой водитель, превышающий разрешенную скорость, уже является нарушителем ПДД.
«Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права. В целом здесь вопрос, конечно, о культуре нашего общества и соблюдении законов и правил … Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах», – сказал Васильев.
Кроме этого, по мнению депутата, «злостными нарушителями» следует называть не тех, кто не оплатил штраф, а тех, кто регулярно позволяет себе превышать скорость.
В «Единой России» уже прокомментировали идею Васильева. Зампред Андрей Исаев назвал ее «личной инициативой» депутата и заявил, что другие члены фракции не будут поддерживать такой законопроект, если он будет вынесен на рассмотрение, сообщает РИА «Новости».
На сегодняшний день согласно КоАП РФ водителей штрафуют на 500 рублей за нарушение скоростного режима на величину более 20, но не более 40 километров в час.
Ранее Минтранс приготовил новые штрафы для россиян: за нарушение ПДД предложили наказывать пользователей электросамокатов, моноколес, роликовых коньков, скейтбордов и других «средств индивидуальной мобильности».