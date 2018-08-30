Самый быстрый McLaren: новые подробности

По предварительной информации, «Спидтейл» сможет разгоняться до более чем 391 километра в час, но по словам Флюитта, компания не намерена устанавливать рекорд скорости и конкурировать с Koenigsegg или Hennessey. Вместо этого инженеры McLaren сосредоточатся на том, чтобы сделать гиперкар «комфортным и удобным в управлении».

Тираж McLaren Speedtail составит 106 экземпляров (все они уже проданы), а минимальная цена — 1,6 миллиона фунтов стерлингов (140,4 миллиона рублей по текущему курсу).