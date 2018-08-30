Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
30 августа 18:44

Самый быстрый McLaren: новые подробности

Информацию о супергибриде раскрыл босс McLaren Майк Флюитт

Поделиться

Самая быстрая модель в истории McLaren — Speedtail — получит гибридную силовую установку мощностью свыше 1000 лошадиных сил. В ее основе будет лежать твин-турбо «восьмерка», схожая с той, что используется на гоночном McLaren 570S GT4, а гибридная составляющая будет реализована не так, как в P1. Об этом в интервью изданию Top Gear сообщил глава британской марки Майк Флюитт.

McLaren Speedtail позиционируется как идеологический преемник легендарного F1. Модель станет частью топовой линейки Ultimate Series, куда уже входят супергибрид P1 и экстремальный трековый гиперкар Senna. Speedtail будет отличаться посадочной формулой 1+2, полностью карбоновой конструкцией кузова и уникальной аэродинамикой.

По предварительной информации, «Спидтейл» сможет разгоняться до более чем 391 километра в час, но по словам Флюитта, компания не намерена устанавливать рекорд скорости и конкурировать с Koenigsegg или Hennessey. Вместо этого инженеры McLaren сосредоточатся на том, чтобы сделать гиперкар «комфортным и удобным в управлении».

Тираж McLaren Speedtail составит 106 экземпляров (все они уже проданы), а минимальная цена — 1,6 миллиона фунтов стерлингов (140,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...