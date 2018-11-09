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17:00

Тестовый прототип супергибрида McLaren Speedtail назвали в честь мула F1

Компания анонсировала годичную программу испытаний модели

Компания McLaren анонсировала годичную программу дорожных испытаний супергибрида Speedtail, которая будет предшествовать запуску модели в производство, и представила первый ездовой прототип. Автомобиль получил особую ливрею и имя Albert. Машина названа в честь «мула» (тестового прототипа) McLaren F1 и улицы Albert Drive в Уокинге, где суперкар был спроектирован.

Дополнительная программа дорожных испытаний предусматривает тестирование прототипов на специальных площадках, а также дорогах общего пользования. Надежность и эффективность силовой установки супергибрида будут проверять в Европе, Северной Америке и Африке. Прототипы вроде «Альберта» построены на серийном шасси и оснащены готовой к запуску в производство гибридной установкой.

Она собрана на базе 4,0-литрового твин-турбо двигателя V8 и выдает 1050 лошадиных сил. До ста километров в час Speedtail разгоняется за 2,7 секунды. Упражнение 0-300 километров в час супергибрид выполняет за 12,8 секунды. Максимальная скорость Speedtail составляет 403 километра в час.

Среди особенностей машины: подвижные гибкие элероны, «бесшовно» интегрированные в кузов машины и выполняющие функции антикрыла, выдвижные камеры вместо боковых зеркал и детали обвеса из материала под названием Titanium Deposition Carbon Fibre. Он представляет собой углеволокно с вкраплением титана, благодаря которому элементам можно придать необходимый оттенок с помощью анодирования.

Всего соберут 106 клиентских McLaren Speedtail. Все машины уже проданы.

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