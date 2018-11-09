Тестовый прототип супергибрида McLaren Speedtail назвали в честь мула F1

Среди особенностей машины: подвижные гибкие элероны, «бесшовно» интегрированные в кузов машины и выполняющие функции антикрыла, выдвижные камеры вместо боковых зеркал и детали обвеса из материала под названием Titanium Deposition Carbon Fibre. Он представляет собой углеволокно с вкраплением титана, благодаря которому элементам можно придать необходимый оттенок с помощью анодирования.

Всего соберут 106 клиентских McLaren Speedtail. Все машины уже проданы.